Yeşim Salkım: Bağ-Kur'dan emekli olup gideceğim

Emre Saygı'nın hazırlayıp sunduğu interaktif Talk Show programı 'Hadi Be'nin konuğu, ünlü şarkıcı ve oyuncu Yeşim Salkım oldu. Programda samimi itiraflarda bulunan Yeşim Salkım, 14 ay sonra Bağ-Kur'dan emekli olacağını ve küçük bir yere yerleşmek istediğini söyledi.

"BAĞ-KUR MAAŞI ÇOK GÜZEL BİR MAAŞ"

Daha küçük ve komşularının olabileceği bir yerde yaşamak istediğini dile getiren Yeşim Salkım, "14 ay sonra Bağ-Kur'dan emekli oluyorum. Bağ-Kur maaşının çok güzel bir maaş olacağını düşünüyorum. Kimseye saygısızlık etmek istemiyorum, ama ben biraz daha küçük ve komşularımın olduğu bir yerde yaşamak istiyorum" dedi.

"MESLEĞİME İHANET ETTİM"

Özel hayatını ön planda tuttuğu için mesleğine bir çok kez ihanet etmiş bir kadın olduğunu söyleyen Yeşim Salkım "Ben dönem dönem şarkıcılığı ve oyunculuğu unutup sıkıntılı olan özel hayatımdan yana kullandım. Çok şarkı ve film kaçırdım. Bu yüzden mesleğine ihanet etmiş biri olarak görüyorum" dedi.