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Yeşim Salkım: Demet Akalın evliliğinde çok mutsuz

Yeşim Salkım, Demet Akalın'ı kızıdıracak açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi | 26.12.2017 - 09:22..
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Yeşim Salkım, Lifetime TV’deki ‘Laf Bende Kalmasın’ programında Demet Akalın’ın Okan Kurt ile evliliğini diline doladı.

Yeşim Salkım: Demet Akalın evliliğinde çok mutsuz

"DEMET MUTSUZ"

Yeşim Salkım, “Evliliğinde mutsuz bir insan. Kendi mutsuzluğunu, çevredesindekilere yansıtıp onları da mutsuz etmek istiyor. Meydanı boş bulmuş, sürekli birilerine sarıyor.” dedi.

"BİZ SENİN GİBİ PARA KAZANMIYORUZ"

Yeşim Salkım, Demet Akalın’a “Biz senin gibi paramızı sosyal medyadan kazanmıyoruz. Aslan gibi sahneye çıkıp şarkımızı söylüyoruz.” diye seslendi.

"ALLAH'IN ÖYLE BİR TOKADI VAR Kİ"

Sonra Demet Akalın ile tartışan sunucu Dilay Kormaz’a şu sözlerle destek verdi: “Bunları kafanı takma. Allah’ın öyle bir tokadı var ki, kurda kuşa yem eder insanı.”

Demet Akalın, sunucu Dilay Korkmaz için Twitter'dan ''Starlife bu sunucu kızı çok aramış mı ya direk zapp'' ifadesini kullanmıştı.

Bu paylaşımın ardından sunucu Dilay Korkmaz da kendi Instagramhesabından Demet Akalın'a şu yanıtı vermişti:

''Estetiğim, botoksum, dolgum yok. İyi eğitimler aldım. Herkes işine baksın. Çünkü ben ekmeğimi işime bakarak kazanıyorum. Şükürler olsun ki çok arandım ve bulundum. Allah kötü kalplilerden korusun.''

Yeşim Salkım: Demet Akalın evliliğinde çok mutsuz

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