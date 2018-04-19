Yeşim Salkım: Yormayın o fındık beyninizi

Başrolünde Yeşim Salkım'ın yer aldığı Eğreti Gelin Ladik filmi 13 Nisan'da vizyona girdi. 34 salonda gösterime giren filmi ilk 3 günde sadece 796 kişi izledi. Film, sadece 10.745 TL'lik hasılat yaptı. Çok az kişi tarafından izlenen filme 'Eğreti Gelin Ladik gişede çakıldı' yorumları yapıldı.

"FESTİVAL FİLMİ ÇEKTİK"

Yeşim Salkım gelen eleştirilere çok sert cevap verdi. Salkım, sosyal medya hesabından yayınladığı videonun altına şunları yazdı: "Varsın gişede çakılsın ahlakta dimdik ayaktayız çok şükür. Sinema sanatı bilmeyen hadsizlere cevaben bu; siz kim film eleştirmeni olmak kim, gitseniz ne yazar? Sizin gibilerin bu konuda bilgisi uyduruk aşk dizilerinden öteye gitmeyeceğinden yormayın o fındık kıvamında beyninizi, yazık zaten işlevi yok haydi."