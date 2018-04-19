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Yeşim Salkım: Yormayın o fındık beyninizi

Vizyona giren filmi gişede istenilen başarıyı yakalayamayan Yeşim Salkım, gelen yorumlara sinirlendi.

Haber Merkezi | 19.04.2018 - 13:14..
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Başrolünde Yeşim Salkım'ın yer aldığı Eğreti Gelin Ladik filmi 13 Nisan'da vizyona girdi. 34 salonda gösterime giren filmi ilk 3 günde sadece 796 kişi izledi. Film, sadece 10.745 TL'lik hasılat yaptı. Çok az kişi tarafından izlenen filme 'Eğreti Gelin Ladik gişede çakıldı' yorumları yapıldı.

Yeşim Salkım: Yormayın o fındık beyninizi

"FESTİVAL FİLMİ ÇEKTİK"

Yeşim Salkım gelen eleştirilere çok sert cevap verdi. Salkım, sosyal medya hesabından yayınladığı videonun altına şunları yazdı: "Varsın gişede çakılsın ahlakta dimdik ayaktayız çok şükür. Sinema sanatı bilmeyen hadsizlere cevaben bu; siz kim film eleştirmeni olmak kim, gitseniz ne yazar? Sizin gibilerin bu konuda bilgisi uyduruk aşk dizilerinden öteye gitmeyeceğinden yormayın o fındık kıvamında beyninizi, yazık zaten işlevi yok haydi."

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