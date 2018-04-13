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Yeşim Salkım'ı kızdırdılar

Yeşim Salkım'dan 'Demet Şener' yorumlarına sert cevap verdi.

Haber Merkezi | 13.04.2018 - 11:34..
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İbrahim Kutluay'dan boşanan Demet Şener ile Yeşim Salkım geçtiğimiz gün bir restorantta doğum günlerini kutladılar. Yeşim Salkım bu özel gününün fotoğrafını "İki koç kadını dürüst dost sonuna kadar giden korkusuz sabırlı zamanı gelince konuşan biz 11/12 Nisan'ı birleştirdik kutladık" notuyla paylaştı.

"BÜYÜK YALAN"

Takipçileri de hemen olumsuz yorumlarda bulunmayı geciktirmedi. Bir takipçi fotoğrafın altına, "Milletin evleneceği adamı elinden almak mı dürüstülük?" diye yazınca Yeşim Salkım'ın cevabı gecikmedi, "Gerçekler öyle değil hepiniz magazin delisi olmuşsunuz büyük yalan" cevabını verdi.

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