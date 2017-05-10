Yeşim Salkım'ın Hakan Uzan'ı spor hocasıyla aldattı

Yeşim Salkım - Hakan Uzan ilişkisinin en yakın tanıklarından olan Erol Köse, bu evliliğe dair şu ana kadar bilinmeyenleri anlattı.

Köse "Hakan Uzan bana geldi, 'Yeşim'le artık kardeş gibiyiz, aramızda uyum kalmadı' dedi. Bunun üzerine Yeşim Salkım elini çabuk tutup ayrılmak isteyince Hakan Uzan gurur yaptı ve ayrılmak istemediğini söyledi. Hatta bana 'Yeşim senin kankan onunla konuş ayrılmasın, gerekirse Telsim'in yarısını ona veririm' dedi" şeklinde konuştu.

Köse bu konuşmanın üzerine, Yeşim Salkım ile konuşup Hakan Uzan'dan ayrılmaması konusunda ikna etmeye çalıştığını belirtti. Salkım'ın tepkisi "Bir gün bile katlanamam" oldu.

"SPOR HOCASINA AŞIK OLDU"

Erol Köse, bu gelişmeler üzerine, "Ancak aşık bir kadın bu kadar parayı reddeder" diye düşündüğünü ve Yeşim Salkım'ı Hakan Uzan'ın aldattığı kanısına vardığını dile getirdi.

Köse, Salkım'ın, Hakan Uzan'ı bir spor hocasıyla aldatıldığını öğrendiğini ve o dönem, ünlü şarkıcıyla yasak aşk yaşayan spor hocasını ülkeyi terk etmesi konusunda uyardığını dile getirdi.