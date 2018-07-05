Yetenek açığında altıncı sıradayız

Ajans Press, ManpowerGroup’un 12 yıldır hazırlanan yetenek açığıyla ilgili raporunun 2018 verilerini inceledi. ManpowerGroup 2018 Yetenek Açığı Raporu’ndan ve medya yansımalarından derlenen bilgilere göre, Türkiye’nin yüzde 66 yetenek açığıyla listenin 6’ıncı sırasında yer aldığı saptandı.

Altıncı sırada yer alan Türkiye’nin en fazla yetenek açığı olduğu alan ise “nitelikli işçi” olarak belirlendi. Yetenek açığı olarak ülkemizde listenin ilk 10’unda yer alan diğer iş kolları ise; mühendis, teknisyen, satış temsilcisi, muhasebe ve finans personeli, operatör, şoför, yönetici, restoran/otel çalışanı, temizlik/ev işleri olarak görüldü.

100 İŞVERENDEN 45’İ YETENEKLİ İŞ GÜCÜ BULMAKTA ZORLANIYOR

Konuyla ilgili haber adetleri de belli oldu. Gerçekleştirilen yazılı basın incelemesinde, 2018 yılında işçilerle ilgili medyaya 61 bin 245 haber çıkışı tespit edildi. Medyaya yansıyan haber başlıklarında, iş dünyasıyla ilgili en çok konuşulan başlıklar mesai saatleri ve iş bulmada yaşanan zorluklar oldu. Raporda, işverenlerin 2007 yılından beri görülen en yüksek yetenek açığıyla karşı karşıya kaldığı vurgulanırken, dünya genelinde her 100 işverenden 45’inin yetenekli işgücü bulmakta zorlandığı tespit edildi.

Bununla beraber, bu oranın 2016/2017 yılları yetenek açığı araştırmasına göre yüzde 5 arttığı saptandı. Küresel yetenek krizinde ilk sıraya yerleşen ülke de yüzde 89 ile Japonya’nın olduğu görüldü. Japonya’yı yüzde 81 ile Romanya, yüzde 78 ile Tayvan ve yüzde 76 ile de Hong Kong takip etti. Araştırmada işveren talebinin arttığı yeteneklerin çoğunda, ortaöğretim sonrası eğitimin gerekli olduğu görülse de, üniversite derecesinin şart olmaması dikkat çekti.

EN BÜYÜK SORUN NİTELİKLİ İŞÇİ

Elde edilen veriler neticesinde dünyadaki en fazla yetenek açığının nitelikli işçi olduğu belirlendi. Nitelikli işçi ihtiyacının Türkiye ve dünyanın ilk sırasında bulunun pozisyon olması ise dikkat çekti.

Dünyada en fazla yetenek açığı bulunan diğer pozisyonlar ise; satış temsilcisi, mühendis, şoför, teknisyen, BT personeli, muhasebe ve finans personeli, profesyonel uzmanlar, ofis destek personeli ve operatör oldu. Dünyada yetenek açığının ilk 3 nedeni ise; aday olmaması, adayların deneyim eksikliği ve adayların teknik yetenek eksiklikleri olarak saptandı.