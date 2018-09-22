Yetenekle liseli olma fırsatı devam ediyor

Güzel sanatlar liseleriyle spor liselerinin 9 ve 10’uncu sınıflarının boş kontenjanlarına eylül ve ekim aylarının son haftasında gerçekleşecek yetenek sınavlarıyla öğrenci nakil ve geçişleri yapılabilecek.

KONTENJAN BOŞLUĞU

MEB’in açıklamasına göre, şu anda Türkiye genelindeki 82 güzel sanatlar lisesinin 9’uncu sınıflarında 1732, 74 spor lisesinin ise 441 boş kontenjan bulunuyor.

Yetenek sınavlarına girmek isteyen 9 ve 10’uncu sınıf öğrencileri güzel sanatlar ve spor liselerinin okul müdürlüklerine başvuruda bulunabilirler.