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Yetenekle liseli olma fırsatı devam ediyor

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB) yetenekle liseli olmak isteyenler için fırsatın devam ettiğini duyurdu.

Haber Merkezi | 22.09.2018 - 12:04..
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Güzel sanatlar liseleriyle spor liselerinin 9 ve 10’uncu sınıflarının boş kontenjanlarına eylül ve ekim aylarının son haftasında gerçekleşecek yetenek sınavlarıyla öğrenci nakil ve geçişleri yapılabilecek.

Yetenekle liseli olma fırsatı devam ediyor

KONTENJAN BOŞLUĞU

MEB’in açıklamasına göre, şu anda Türkiye genelindeki 82 güzel sanatlar lisesinin 9’uncu sınıflarında 1732, 74 spor lisesinin ise 441 boş kontenjan bulunuyor.

Yetenek sınavlarına girmek isteyen 9 ve 10’uncu sınıf öğrencileri güzel sanatlar ve spor liselerinin okul müdürlüklerine başvuruda bulunabilirler.

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