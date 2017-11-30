taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
102.342
USD
3,9575
EURO
4,6982
ALTIN
163,37
PETR
62,7700

Yeti efsanesi bilimsel olarak çürütüldü

Bilim adamları DNA analizleriyle, yetilere ait olduğu iddia edilen kalıntıların Asya'daki bazı ayı türlerine ait olduğunu belirledi.

AA | 30.11.2017 - 07:56..
  1. Haberler
  2. Teknoloji

AB

ABD'nin Buffalo Üniversitesinden Biyoloji Doktoru Charlotte Lindqvist önderliğindeki uluslararası araştırma ekibi, yetilere ait olduğu iddia edilen kalıntılar üzerinde yaptıkları incelemelerde, kalıntıların büyük bölümünün Himalaya ve Tibet'te yaşayan ayı türlerine ait olduğunu saptadı.

TAMAMEN ÇÜRÜTÜLDÜ

Müze ve özel koleksiyonlardan edindikleri kemik, diş, deri, saç ve dışkı numuneleri inceleyen araştırmacılar, kalıntılarda Asya siyah ayılarının, Himalaya ve Tibet kahverengi ayılarının genetik özelliklerini tespit etti.

Bulgular, yetilerin "insansı" bir tür olduğuna dair efsaneyi tamamıyla çürütüyor.

KAHVERENGİ HİMALAYA AYISI

Öte yandan araştırma Asya'daki ayı türlerinin genetik geçmişine de ışık tutuyor. Araştırma kapsamındaki aralarında yeti olduğu iddia edilenlerin de bulunduğu Asya'daki 23 ayı türünün mitokondriyal DNA zincirini çıkaran bilim adamları, bunları dünya genelindeki diğer ayı türleriyle karşılaştırdı.

Analizlerde, kahverengi Tibet ayılarının genetik olarak Kuzey Amerika ve Avrupa'daki benzer türlere yakın olduğu görülürken, kahverengi Himalaya ayılarının diğer kahverengi ayılardan ayrı bir genetik silsileye ait olduğu anlaşıldı.

Kahverengi Himalaya ayılarının 650 bin yıl önce bir buzullaşma dönemi sırasında iklim ve dağlık coğrafyanın etkisiyle türün diğer mensuplarından yalıtıldığı ve böylece farklı bir mutasyon çizgisi geliştirdiği tahmin ediliyor.

Halk efsanelerinin, kahverengi ayıların karda yaşayan bu genetik olarak farklılaşmış türüne dair anlatılan eski hikayelerden türemiş olabileceği ifade ediliyor.

Araştırmanın sonuçları Birleşik Krallık Bilimler Akademisi yayını "Proceedings of the Royal Society B" dergisinde yayımlandı.

İlginizi Çekebilir
Steadicam nedir
Steadicam, kameranın belli aparatlarla operatöre bağlandığı bir kamera sistemidir.
Akıllı telefonun üretim süreci nasıl olur
Çin'in önde gelen akıllı telefon üreticilerinden OnePlus, yeni modelini piyasaya sürdü.
Facebook'ta intihar önlemi için yeni dönem
Facebook'un yeni yapay zeka teknolojisi, intihar düşüncesi belirtileri taşıyıp taşımadıklarını anlamak için tüm paylaşımları tarayacak.
iPhone X ile elmasını soydu
Kamerasının çıkıntısı nedeniyle kullanıcılar tarafından eleştirilen iPhone X, elma soyarken kullanıldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Zarrab'ın konuştuğu duruşmada FETÖ'cüler de yer aldı

Zarrab'ın konuştuğu duruşmada FETÖ'cüler de yer aldı

195
İsmail Hakkı Pekin: ABD, Rusya'yı çevrelemeye çalışıyor

İsmail Hakkı Pekin: ABD, Rusya'yı çevrelemeye çalışıyor

70
Mirgün Cabas gibiler itirafçı Reza’yı kahraman yaptı

Mirgün Cabas gibiler itirafçı Reza’yı kahraman yaptı

115
Meclis'te Erdoğan'ın oturduğu koltuk tartışıldı

Meclis'te Erdoğan'ın oturduğu koltuk tartışıldı

69
YSK'nın teşkilat yapısı değiştiriliyor

YSK'nın teşkilat yapısı değiştiriliyor

17
Aranan terörist Batman'da yakalandı

Aranan terörist Batman'da yakalandı

14
Yerli otomobil eleştirilerine Fikri Işık cevap verdi

Yerli otomobil eleştirilerine Fikri Işık cevap verdi

41
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM