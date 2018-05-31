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Yetimler "Yeryüzü Sofrası"nda buluştu

Her yıl Ramazan’ın 15. gününde düzenlenen "Dünya Yetimler Günü"nde, 13 farklı ülkeden ve Türkiye'den yüzlerce yetim, Yetim Vakfı'nın "Yeryüzü Sofrası" temasıyla düzenlediği iftarda bir araya geldi.

Haber Merkezi | 31.05.2018 - 19:51..
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İftar öncesinde Yetim Vakfı'nın Edirnekapı'daki merkezine gelen yetimler, iftar vaktine kadar kendileri için hazırlanan "Çocuk Sokağı"ndaki eğlence etkinliğine katıldı. Sokakta, çuval yarışından palyaço ile eğlenceye, yumurta taşıma yarışından halat çekmeye, yüz boyamadan tebeşirle kaldırımları boyamaya kadar bir sürü eğlenceli etkinlik yapıldı. Kurulan oyun alanlarında onlarca gönüllü, yetim çocukların yüzlerinde tebessüm olmak için çalıştı.

İftar programına katılan yetim çocuklara Ramazan ayına özel eğitici ve geliştirici oyuncaklar hazırlandı. Yetim Vakfı, “1 Kutu Gülücük” ismini verdiği oyuncak paketlerini çocuklara hediye etti. Çocuklar daha sonra hep birlikte vakıf görevlilerinin gözetiminde iftar yemeğinin verileceği Mihrimah Sultan Camii avlusuna geçti.

Yetimler

"BUGÜNÜ ÇOCUKLARIMIZA ARMAĞAN EDİYORUZ"

İftar öncesinde kısa bir konuşma yapan Yetim Vakfı Başkanı Mehmet Gülsatar, vakıflarının ilk açılış yıl dönümünde çok heyecanlı ve mutlu olduklarını söyledi. Dünya Yetimler Günü’nde, dünyanın dört bir yanından gelen yetimlerle hem burada hem de Vakfın Reyhanlı'daki Çocuk Yaşam Merkezi’ndeki yetim çocuklarla eş zamanlı olarak etkinlik icra ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

Yetimler

"Buraya gelmeden önce çocuklarımız doyasıya eğlendiler, oynadılar. Vakfımızın bahçesinde, sokakta gönüllülerimiz, eğitmenlerimiz çocuklarımıza eğlence düzenledi. Çocuklar doyasıya eğlenip ondan sonra buraya geldiler. Biz bugünü çocuklarımıza armağan ediyoruz. Vakfımız ülkemizdeki ve dünyadaki çocuklara eğitim ve psiko-sosyal hizmet sunmak üzere kurulmuş bir vakıf. Vakfımızın çalışmalarını sizlerin desteğiyle yürütüyoruz."

BALONLAR GÖKYÜZÜNE BIRAKILDI

İftarda, Cumhurbaşkanı Baş Danışmanı Markar Esayan, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak'ın eşi Tülin Bak, Ak Parti İstanbul Milletvekili Adayı Emine Çakır, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydın, İHH Genel Sekreteri Yavuz Dede, UDEF Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu Başkanı Mehmet Ali Bolat, Bab-ı Alem Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Mehmet Kara, Ses sanatçısı Ömer Karaoğlu ve Sunucu ve Tiyatro Sanatçısı Hüseyin Goncagül gelen misafirler arasındaydı.

Yetimler

Konuşmanın ardından çocuklar ellerindeki balonları gökyüzüne bıraktı. Davetliler ezanın okunmasıyla oruçlarını açtı. Etkinlik, Mihrimah Sultan Camii İmam Hatibi İbrahim Hakkı Bilgin'in iftar sonrası yaptığı dua ile sona erdi.

Yetimler

Yetimler

Yetimler

Yetimler

Yetimler

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