Yevmu'n Nekse nedir

İsrail'in Filistin topraklarını işgali yıllardan beri İslam aleminin en can alıcı konusu, en çok kanayan yarasıdır. Bu işgal 1967 yılında, 5 Haziran günü, 6 gün savaşlarının sonunda başlamıştır. 5 Harizan günü, yani büyük işgal günü için Yevmu'n Nekse yani kayıp gün ifadesi ile anılmıştır.

YARIM ASIRLIK KANAYAN YARA

İsrail, 50 yıl önce bugün Doğu Kudüs'ü işgal ederek bitmeyen bir kavganın da fitilini ateşlemiş oldu. O günden bu yana karış karış her bir Filistin toprağı İsrail tarafından haksız, hukuksuz ve ahlaksızca işgal edilmiş, Filistin özellikle Kudüs'ten gerek siyasal gerek politik gerekse de coğrafi olarak kopartılmıştır.

"KAYIP GÜNÜ"NDEN BU ZAMANA

Gazze'den 2005 yılında çekilen İsrail, o zamandan bu yana abluka altında tuttuğu bölgede insani kriz yaşanmasına yol açarken, doğrudan ilhak ederek başkenti ilan ettiği Doğu Kudüs ve askeri yönetim altında tuttuğu Batı Şeria'yı Yahudileştirme politikalarını da sürdürüyor.

Yahudileştirme politikalarını göstere göstere sürdüren İsrail, sayıları binleri aşan Filistinli'yi bölgeden sürerek vatan toprağından uzaklaştırmıştır. Bugün hala devam eden bu politika, Filistinlilere ait yerleşim birimlerinin yıkılarak "yahudi konutları"nın inşa edilmesiyle sürmektedir.

FİLİSTİN ZULMÜ VE KUDÜS

İslam alemi açısından büyük bir değere sahip olan Kudüs bugün göz göre göre ABD tarafından İsrail'e peşkeş çekilmekte ve üç semavi dine ait olan bir bölge "Yahudileştirme" politikasının bir parçası olarak kullanılmakta.

Yevmu'n Nekse'nin 50 yılında, Filistin'in özgürleşmesini umduğumuz bu günlerde özgürlükten uzaklaştırılan Filistinliler kaderlerine terkedilerek Kudüs'ten uzaklaştırma, bununla birlikte Kudüs'te ki Müslüman izleri yok edilmeye çalışılmaktadır.