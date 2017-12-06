taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
105.572
USD
3,8525
EURO
4,5471
ALTIN
156,60
PETR
62,2800

Yevmu'n Nekse nedir

İsrail'in 1967 yılında Doğu Kudüs, Gazze Şeridi, ve Golan Tepeleri'ni işgal etmesiyle sonuçlanan 6 Gün Savaşı'nın başladığı 5 Haziran'ı günü Filistinliler için Yevmu'n Nekse yani kayıp gününe denir.

  1. Haberler
  2. İpucu

İsrail'in Filistin topraklarını işgali yıllardan beri İslam aleminin en can alıcı konusu, en çok kanayan yarasıdır. Bu işgal 1967 yılında, 5 Haziran günü, 6 gün savaşlarının sonunda başlamıştır. 5 Harizan günü, yani büyük işgal günü için Yevmu'n Nekse yani kayıp gün ifadesi ile anılmıştır.

Yevmu'n Nekse nedir

YARIM ASIRLIK KANAYAN YARA

İsrail50 yıl önce bugün Doğu Kudüs'ü işgal ederek bitmeyen bir kavganın da fitilini ateşlemiş oldu. O günden bu yana karış karış her bir Filistin toprağı İsrail tarafından haksız, hukuksuz ve ahlaksızca işgal edilmiş, Filistin özellikle Kudüs'ten gerek siyasal gerek politik gerekse de coğrafi olarak kopartılmıştır.

Yevmu'n Nekse nedir

"KAYIP GÜNÜ"NDEN BU ZAMANA

Gazze'den 2005 yılında çekilen İsrail, o zamandan bu yana abluka altında tuttuğu bölgede insani kriz yaşanmasına yol açarken, doğrudan ilhak ederek başkenti ilan ettiği Doğu Kudüs ve askeri yönetim altında tuttuğu Batı Şeria'yı Yahudileştirme politikalarını da sürdürüyor.

Yevmu'n Nekse nedir

Yahudileştirme politikalarını göstere göstere sürdüren İsrail, sayıları binleri aşan Filistinli'yi bölgeden sürerek vatan toprağından uzaklaştırmıştır. Bugün hala devam eden bu politika, Filistinlilere ait yerleşim birimlerinin yıkılarak "yahudi konutları"nın inşa edilmesiyle sürmektedir.

FİLİSTİN ZULMÜ VE KUDÜS

İslam alemi açısından büyük bir değere sahip olan Kudüs bugün göz göre göre ABD tarafından İsrail'e peşkeş çekilmekte ve üç semavi dine ait olan bir bölge "Yahudileştirme" politikasının bir parçası olarak kullanılmakta.

Yevmu'n Nekse'nin 50 yılında, Filistin'in özgürleşmesini umduğumuz bu günlerde özgürlükten uzaklaştırılan Filistinliler kaderlerine terkedilerek Kudüs'ten uzaklaştırma, bununla birlikte Kudüs'te ki Müslüman izleri yok edilmeye çalışılmaktadır.

İlginizi Çekebilir
Lordoz nedir
Lordoz; belde omurganın aşırı bir eğriliği sonucu oluşur.
Jackfruit nedir
Jackfruit, 100 yıla kadar ömrü olan bir ağaçta yetişen, ağırlığı 50 kilograma kadar çıkabilen bir meyvedir.
Hibrit motor nedir
Hibrit motor, iki farklı çalışma yapısı bulunan melez motor tiplerine verilen isimdir. Bu tip motorlarda yakıt tüketiminde tasarruf sağlamak adına benzinin yanı sıra elektrik enerjisi de kullanılır.
Uyuşma nedir
Uyuşma nedir? Uyuşma nasıl geçer? Uyuşmaya ne iyi gelir? Karıncalanma nedir? Uyuşmanın sebepleri nelerdir?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bayram tatilinde uçak yolculuğu yapacaklar için ipuçları

Bayram tatilinde uçak yolculuğu yapacaklar için ipuçları

7
Bebeğiniz BLW yöntemine nasıl alıştırılır?

Bebeğiniz BLW yöntemine nasıl alıştırılır?

1
Obsesif Kompülsif Bozukluk (OKB) nedir

Obsesif Kompülsif Bozukluk (OKB) nedir

4
Yazın vazgeçilmeziniz olacak tat: Domatesli maden suyu

Yazın vazgeçilmeziniz olacak tat: Domatesli maden suyu

0
Evdeki balık kokusu nasıl yok edilir

Evdeki balık kokusu nasıl yok edilir

6
Karafa nedir

Karafa nedir

1
Hinterland nedir

Hinterland nedir

3