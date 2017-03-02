YGS giriş yerleri açıklandı

ÖSYM, bekleyişe son vererek adaylar için sınav giriş yerlerini gösteren sınav giriş belgelerini duyurdu.
YGS SINAV GİRİŞ BELGESİ ERİŞİME AÇILDI
Binlerce üniversite adayının beklediği YGS giriş belgesi, ÖSYM tarafından erişime açıldı. Sınava girecek adaylar, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi'ne T.C. Kimlik No ve Aday Şifresi ile giriş yaparak YGS sınav giriş belgesine ulaşabilecek.
YGS SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ
SALON BİLGİLERİNE DİKKAT
Merkez, bina, salon bilgileri ve fotoğrafın yer alacağı giriş belgesinde, adayların farklı bir salonda sınava girmesi engellenmiş olacak. Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı ise geçersiz sayılacak.