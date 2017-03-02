YGS giriş yerleri açıklandı

Merkez, bina, salon bilgileri ve fotoğrafın yer alacağı giriş belgesinde, adayların farklı bir salonda sınava girmesi engellenmiş olacak. Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı ise geçersiz sayılacak.