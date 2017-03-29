YGS şampiyonu Bingöl'den çıktı

Yükseköğretime Geçiş Sınavı'nda (YGS) sonuçları dün açıklandı. Türkiye birincisi olan Ahsen Zeynep Kaya, ilk kez bu başarının elde edildiği Bingöl'e büyük gurur yaşattı.

4 PUAN TÜRÜNDEN TÜRKİYE BİRİNCİSİ OLDU

YGS-1, YGS-2, YGS-5 ve YGS-6'da 500 tam puan yaparak 4 puan türünde Türkiye birincisi olmaya hak kazanan, özel bir okulda okuyan Kaya, başarısının mutluluğunu yaşıyor.

Sonuçların açıklanmasıyla ÖSYM Başkanı Ömer Demir, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl Valisi Yavuz Selim Köşger ve İl Milli Eğitim Müdürü Kadri Engin telefonla arayarak Kaya'yı başarısından dolayı tebrik etti.

"HEM ŞAŞIRDIM, HEM MUTLU OLDUM HEM DE ŞOKA GİRDİM"

Arkadaşları ve öğretmenlerinin kendisinden birincilik beklediğini ifade eden Kaya, şöyle devam etti: "Okulda sonuçları uzunca bir süre bekledim. En az 300 kez ÖSYM sayfasını yeniledim. Akşama kadar bekledik. Kuzenimle etüt yaparken sınav sonuçlarının açıklandığını bağırarak söylediler, inanamadım. Birinci olduğumu görünce hem şaşırdım hem mutlu oldum hem de şoka girdim. Sonra öğretmenlerime koşup sonucu gösterdim"

"HOCALARA SORU GÖTÜRMEK ÇOK ÖNEMLİ"

Kaya, düzenli çalışmaya gayret ettiğini dile getirerek çok fazla çalışmaya gerek olmadığını düşündüğünü aktardı. "Önemli olan çok çalışmak değil, düzenli ve planlı çalışmaktır. Daha çok belirlediğim konuları bitirmeye çalıştım. Çözemediğim soruları hocalara sordum. Önemli olan bilmediklerinizi öğrenmeniz. O nedenle hocalara soru götürmek çok önemli. Okuldaki hocalarımın çok fazla emeği ve katkısı oldu." diyen Kaya, kitap okumaya da vakit ayrılması gerektiğini vurguladı.

Kaya, küçük yaşlardan bu yana tıp eğitimi almak istediğine işaret ederek "Cerrahpaşa Tıp Fakültesine gitmek istiyorum." dedi.

