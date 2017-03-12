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YGS soru ve cevapları açıklandı

ÖSYM tarafından bugün gerçekleştirilen Yükseköğretime Geçiş Sınavı soru ve cevapları yayımlandı.

12.03.2017 - 15:45
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ASD

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( ÖSYM) tarafından bugün gerçekleştirilen Yükseköğretime Geçiş Sınavı ( YGS) saat 10.00'da başladı.

YGS SORU CEVAPLARI YAYIMLANDI

12 Mart 2017 tarihinde uygulanan Yükseköğretime Geçiş Sınavı'nın (2017 YGS) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı yayımlandı. Adaylar 2017-YGS soru ve cevaplarına ÖSYM'nin resmi internet sitesinden ulaşabilecekler.

YGS SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SINAV SONUÇLARI NE  ZAMAN AÇIKLANACAK

2 milyon 265 bin 902 adayın başvurduğu YGS, 7 bin 646 binada 350 bin sınav görevlisi ile gerçekleştirildi. Üniversiteli olabilmek için YGS'de ter döken öğrenciler, sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimine göre 2017-YGS sınav sonuçları 28 Mart 2017 Salı günü öğrencilere duyurulacak.

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