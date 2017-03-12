YGS soru ve cevapları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( ÖSYM) tarafından bugün gerçekleştirilen Yükseköğretime Geçiş Sınavı ( YGS) saat 10.00'da başladı.

YGS SORU CEVAPLARI YAYIMLANDI

12 Mart 2017 tarihinde uygulanan Yükseköğretime Geçiş Sınavı'nın (2017 YGS) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı yayımlandı. Adaylar 2017-YGS soru ve cevaplarına ÖSYM'nin resmi internet sitesinden ulaşabilecekler.

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SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

2 milyon 265 bin 902 adayın başvurduğu YGS, 7 bin 646 binada 350 bin sınav görevlisi ile gerçekleştirildi. Üniversiteli olabilmek için YGS'de ter döken öğrenciler, sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimine göre 2017-YGS sınav sonuçları 28 Mart 2017 Salı günü öğrencilere duyurulacak.

