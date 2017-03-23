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YGS’ye geç kalan öğrenciler ile ilgili çalışma yapılacak

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "Hukuk çerçevesinde bunları değerlendireceğiz" dedi.

23.03.2017 - 08:49
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Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) bu yıl uygulamaya aldığı “sınavın yapılacağı binaya girişlerin sınav başlamadan 15 dakika öncesinde sonlanması” uygulaması nedeniyle Yükseköğretime Geçiş Sınavı'na (YGS) giremeyen adayları umutlandıracak bir açıklama geldi.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde düzenlenen "Ombudsmanlık Kurumu ve İşleyişi" konulu konferansta konuştu.

"MÜRACAATLAR VAR"

Malkoç, Yükseköğretime Geçiş Sınavı'na (YGS) geç kaldıkları için giremeyen öğrencilerden kuruma şikayet geldiğini belirterek, şunları kaydetti: "Verilen bu yetkiyi ölçülü kullanacaksın. Bir dakika geç kaldım diye, benim bir yılımı elimden alamazsın. Almaman gerekir. Efendim diğer öğrencilerin konsantresi bozuluyormuş. Geçmişte de bu oluyordu. Kaç tane şikayet geldi size. Veya bunun kaçı basına yansıdı. Ona göre düzenleme yap. Sınavdan 14 dakika önce geliyorum yanına, sen diyorsun ki ben seni sınava almıyorum. Kanaatimce böyle bir hak olmaması gerekir. Kuruma da müracaatlar var. Hukuk çerçevesinde bunları değerlendireceğiz.

'Sınav saatinden 14 dakika erken geleni almıyorum' demekle anayasanın 42. maddesini ihlal etmiş olursun. Yazık günah değil mi?"

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