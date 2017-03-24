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YGS'ye geç kalan öğrencilerle ilgili açıklama

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz YGS'ye geç kalan öğrencilerin şikayetleriyle ilgili Kamu Denetçiliği Kurumunun çalışma yaptığını belirtti.

24.03.2017 - 00:32
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Milli eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ile Ulaştırma, Denizcilik ve  Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Erbaa Kaymakamlığı tarafından Cumhuriyet  Meydanı'nda düzenlenen "Umuda Mektup" programına katıldı.

YGS'YE GEÇ KALAN ÖĞRENCİLER

Programın ardından Erbaa Belediye Başkanı Hüseyin Yıldırım'ı ziyaret  eden Bakan Yılmaz, gazetecilerin, YGS'ye geç kaldıkları için giremeyen  öğrencilerle ilgili sorusu üzerine, Kamu Denetçiliği Kurumu'nun (KDK) rapor  hazırladığını söyledi.

Çalışmanın sürdüğünü ifade eden Yılmaz, "KDK'nın raporu henüz çıkmadı,  inceleme yapacak. İnceme yaptıktan sonra KDK tarafından verilen raporların,  hükümlerin, diğer kamu kuruluşları tarafından uygulanması lazım. Bakalım bir  raporunu versin. Raporunu verdikten sonra da yeniden bir değerlendirme  yapılabilir. 'KDK raporu bir çözüm olacaktır' diye düşünüyorum. KDK çok saygın  bir kurum. Çok değerli hukukçular var. Başkanı ve üyeleri, her birisine sonsuz  güveniyoruz. Onların vereceği karar, bu konudaki sorunu herkesin kabul  edebileceği bir noktada çözüme kavuşturacaktır. Önce rapora bakalım. Çünkü bir  sınav yapıldı, 'yeni bir sınav yap' denildiğinde acaba önde, arkada sıralama  önemli biliyorsunuz. KDK raporunu beklemek lazım." değerlendirmesinde bulundu.

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