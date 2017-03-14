YGS'ye geç kalanlar Bakan Yılmaz'a soruldu

İzmir Valiliğini ziyaret eden Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, gazetecilerin "YGS'ye geç kalanlar" ile ilgili sorusu üzerine, vatandaşların gördüklerini kendilerinin de gördüğünü belirtti.

ÖSYM BAŞKANI İLE YAPTIĞI GÖRÜŞMEYİ ANLATTI

Konu hakkında ÖSYM Başkanı'nı aradığını aktaran Bakan Yılmaz, şöyle konuştu: "ÖSYM Başkanımızın söylemiş olduğu şu, 'Sınava girerken sınav giriş kimlik belgesi veriyoruz. Bu sınav giriş belgesini kişiler internet üzerinden alıyor. İnternet üzerinde bu kimlik belgesi verilmeden önce mutlaka orada uyarı olduğunu, (15 dakika önce orada olmayı taahhüt ediyorum), (Orada mutlaka olacağım) diyerek buton var. O butona bastıktan sonra kimlik kartının alınacağı.' Dolayısıyla 'Okudum, anladım, bastım, evet' diye vatandaşları bilinçlendirme ancak buna evet derseniz size kimlik veriliyor."

"15 DAKİKA DEĞİL YARIM SAAT ÖNCE ORADA OLMAK LAZIM"

"Hiçbir şey yokmuş da gelenleri 15 dakika almadım, benim haberim yoktu gibi bir yaklaşım doğru değildir." diyen Bakan Yılmaz, şunları kaydetti: "Böyle bir şey olmuş, kişiler hata yapmış, hataların da bedeli biraz ağır olmuş. Ne yapmak lazım, bir dahaki yıllarda mutlaka 15 dakika önce değil, yarım saat önce orada olmak lazım. Genel kural şu, '08.00'de gel', 'Gelemiyorum'. O halde '08.00'de gelemiyorsan 07.00'de gel' derler. Dolayısıyla biraz daha erken inşallah. Rahatsız edici bir görüntü var ancak bu görüntü gelecek yıllar için bu süreye çok daha uymayı zorunlu hale getirecektir."