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YGS'ye geç kalınca ağlayan öğrenciye bir destek daha

Bir iş adamının yardım elini uzattığı üniversite adayı Mehmet Kara'ya, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Sözlü'den de destek geldi

14.03.2017 - 14:23
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Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Yükseköğretime Geçiş Sınavı'na (YGS) geç kalınca binaya alınmayan ve bu nedenle gözyaşlarına boğulan üniversite adayı Mehmet Kara'nın eğitimine destek vereceğini belirtti.

ÖĞRENCİYİ ZİYARET ETTİ

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ailesine yük olmamak ve eğitim masraflarını karşılamak için bir kafede çalışan ve geçen pazar günü gerçekleştirilen YGS'ye geç kaldığı için döktüğü gözyaşlarıyla haberlere konu olan Kara (19), Sözlü'yü ziyaret etti.

Sınav günü yaşadıklarını anlatan Kara, çalıştığı iş yerinden sınava gireceği yere gittiğini ve geç kaldığı için sınava alınmadığını ifade etti.

YGS'ye geç kalınca ağlayan öğrenciye bir destek daha

"PES ETMEMELİSİN"

Başkan Sözlü, Kara’ya yaşadığı mağduriyetten dolayı pes etmemesi gerektiğini belirterek, bundan sonraki tüm eğitim öğretim masraflarına destek olacağını kaydetti.

SINAVA GİREMEYİNCE GÖZYAŞLARINA BOĞULMUŞTU

Adana'da Cebesoy Ortaokulu'nda YGS'ye girecek olan Mehmet Kara, kapı kapatıldıktan çok kısa bir süre sonra gelince sınava girememişti. Kara, görüştüğü görevlilerin sınava alınmayacağını belirtmesi üzerine uzun süre gözyaşı dökmüştü.

Konunun basına yansıması üzerine, durumdan etkilenen sanatçı Haluk Levent, Kara'ya ulaşarak teselli etmiş ve adının açıklanmasını istemeyen bir iş adamının bu yılki eğitim masrafını karşılayacağını kendisine iletmişti.

Sınava alınmayınca gözyaşlarına boğulan genç bulundu VİDEO

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