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YGS'yi kaçıran Büşranur intihar etti

YGS'ye bir dakikalık gecikme nedeniyle alınmayınca bunalıma giren 18 yaşındaki Büşranur Kalaycı'nın intihar ettiği bildirildi.

31.03.2017 - 15:06
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Çanakkale'de YGS'ye giremediği için bir süredir bunalımda olduğu belirtilen Biga Atatürk Anadolu Lisesi 4'üncü sınıf öğrencisi Büşranur Kalaycı, iple kendini tavana astı.

KIZ KARDEŞİ BULDU

Kız kardeşi Gülnur, akşam eve geldiğinde Büşranur'un odasında tavana asılı cansız bedeniyle karşılaştı.

Haber verilmesi üzerine gelen polis ve 112 Acil Servis ekibi, Büşranur'un intihar ettiğini belirledi. Savcının olay yerinde incelemesinin ardından Büşranur Kalaycı'nın kesin ölüm nedeninin saptanması için cesedi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

YGS'YE GİREMEYİNCE BUNALIMA GİRDİ

Savcılıkta ifadeleri alınan Kalaycı ailesinin fertleri, Büşranur'un 12 Mart Pazar günü yapılan YGS'ye 1 dakika geç kaldığı gerekçesiyle giremediği için bunalımda olduğunu, geçen 28 Mart'ta sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından psikolojisinin iyice bozulduğu için intihar ettiğini düşündüklerini söyledikleri öğrenildi.

YGS'yi kaçıran Büşranur intihar etti

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