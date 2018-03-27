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YHT garlarında 'kütüphane' dönemi başlıyor

Türkiye'de okuma kültürünün gelişmesi için "Gar Kütüphaneleri" projeleri hayata geçecek.

AA | 27.03.2018 - 09:02..
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Kültür ve Turizm Bakanlığı, okuma kültürü ve alışkanlığının geliştirilmesine katkı sağlanması amacıyla Yüksek Hızlı Tren (YHT) hatları üzerinde bulunan garlarda, kütüphaneler kurmaya hazırlanıyor.

OKUMA KÜLTÜRÜ GELİŞTİRİLECEK

Bakanlık Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü öncülüğünde bu yıl kütüphanecilik alanında hayata geçirilecek yeni çalışmalar içerisinde "Gar Kütüphaneleri" de yer alıyor.

Bakanlığın Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğü ve Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanlığının iş birliğinde başlatacağı uygulama ile YHT hatları üzerinde bulunan garlarda kütüphaneler kurulacak. "Gar Kütüphaneleri" ismi verilen projeyle hızlı tren yolcularının yolculukları sırasında ve sonrasında okumaya teşvik edilmesi, böylelikle de okuma kültürü ve alışkanlığının geliştirilmesine katkı sağlanması amaçlanıyor.

YHT garlarında 'kütüphane' dönemi başlıyor

YOLCULUKTA OKUNACAK İSTASYONDA İADE EDİLECEK

Yapılan planlamalara göre, ilk etapta Konya-Ankara-Eskişehir-İstanbul YHT garlarında birer kütüphane kurulacak.

Garlarda kütüphanelerin kurulmasıyla vatandaşlar, yolculukları sırasında okumak istedikleri kitap ve benzeri materyalleri buradan ödünç alabilecek ve istedikleri istasyonda iade edebilecek.

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