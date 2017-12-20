Yiğit Bulut: Amerika'nın 52. eyaleti BAE

TRT Haber'de ekrana gelen Derin Analiz programında gündeme ilişkin konular masaya yatırıldı.

"BAE ABD'NİN EYALETİ OLSUN"

Programın sunucusu Hasan Kurtulmuş'un, İsrail'in Amerika'nın 52. eyaletinin olabileceğini önermesi üzerine Yiğit Bulut, "Birleşik Arap Emirlikleri varken kimseye düşer mi?" dedi.

Yiğit Bulut: Amerika'nın 52. eyaleti Birleşik Arap Emirlikleri VİDEO





"ONUN İPİNİ KİM ELİNDE TUTUYORSA..."

Bulut, sözlerine şöyle devam etti: "Biliyorsunuz BAE Dışişleri Bakanı'nın bir tweet'i var. Türkler ile Arapları karşı karşıya getirmek isteyen bir provokasyonu alıp kendisi, Dışişleri Bakanı sıfatıyla sosyal medyada paylaştı. İbrahim Kalın gerekli açıklamayı yaptı ama bu paylaşım kabul edilemez. Onun ipini kim elinde tutuyorsa herhalde böyle bir emir verdi kendisine. Fazla çektiler herhalde ipini kan gitmedi beynine. Böyle bir paylaşımda bulundu..."

BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed'den küstah tweet haberi