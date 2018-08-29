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Yiğit Bulut, finansal saldırıyı değerlendirdi

Türkiye'ye karşı ekonomik bir savaş başlatıldığına dikkat çeken Yiğit Bulut, dolar ve faiz oyunlarına boyun eğilmeyeceğini söyledi.

Haber Merkezi | 29.08.2018 - 07:46..
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Yiğit Bulut, finansal saldırıyı değerlendirdi

TRT Haber'de ekrana gelen Derin Analiz programında gündemi değerlendiren Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, Türkiye'ye karşı ekonomik bir saldırı olduğunun altını çizdi.

DOLAR, FAİZ, HİSSE SENEDİ OYUNLARI...

Türklerin bu topraklarda 1071'den önce de olduğunu ifade eden Bulut, "Dolar oyunlarıyla, faiz oyunlarıyla, hisse senedi oyunlarıyla, bu coğrafyadan bizi söküp atamazlar." şeklinde konuştu.

Yiğit Bulut: Bizi bu topraklardan söküp atamazlar VİDEO

Yiğit Bulut'un açıklamalarından satır başları;

"Biz bu coğrafyada bilinen; bin yıldır buradayız. 1071'den önce de biz bu coğrafyadaydık. 1071'den önce bu topraklarda hiç Türk ve Müslüman olmadığı, Alman tarihçilerin uydurması.

Burası Roma İmparatorluğu'ydu. Fatih, vura vura Roma İmparatorluğu'nu yıktı.

Binlerce yıl daha bu topraklarda olmaya devam edeceğiz.

Dolar oyunlarıyla, faiz oyunlarıyla, hisse senedi oyunlarıyla, bu coğrafyadan bizi söküp atamazlar.

15 Temmuz'lar, finanslar darbeler... Bizi bu topraklardan söküp atamazlar."

Yiğit Bulut, finansal saldırıyı değerlendirdi

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