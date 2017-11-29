Yiğit Bulut: Türkiye'ye karşı finansal ataklar var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanlarından Yiğit Bulut, TRT Haber'de ekrana gelen Derin Analiz programında gündemi yorumladı.

Ekonomide yaşanan gelişmeleri analiz eden Bulut, Türkiye'ye karşı finansal saldırıların olduğunu belirtti.

TÜRKİYE'YE KARŞI FİNANSAL ATAKLAR

Türkiye Cumhurbaşkanı'na Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini ele geçirenler tarafından iftira ve saldırı kampanyası başlatıldığını ifade eden Yiğit Bulut, Türkiye'ye yönelik finansal atakların devam ettiğine dikkat çekti.

BANA GÖRE AKIL TUTULMASI YAŞIYORLAR

Bulut, “Gezi olayları ağaç için çıktı” diyenler, “17-25 Aralık tamamen normal yargı işleriyle oluştu” diyenler, Türkiye’ye hiçbir finansal saldırı olmadı diyenler. “15 Temmuz’un içinde tövbe yabancı servis yok” diyenler bana göre akıl tutulması yaşıyorlar şu anda. Lütfen aklınızda olan sarmaşıkları temizlemeye çalışın, nasıl bir saldırı altında olduğumuzu ve neden saldırı altında olduğumuzu anlamaya çalışın." ifadelerini kullandı.

İFTİRA VE SALDIRI KAMPANYASI

Yiğit Bulut, şunları söyled: "Dün davayla ilgili spekülatif haberler yapıldı, isimler ortaya atıldı, şirketler ortaya atıldı, Türkiye’nin bankaları o listeye konuldu, üstüne yazılmış açıklaması. Ama dünya medyası o açıklamayı servis etmeden davayla ilgili isimleri servis etti. Aynı gün Türkiye’ye yönelik finansal ataklar gerçekleştirildi. Bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin seçilmiş Cumhurbaşkanına yani anti-emperyalist mücadeleyi başlatan ve sürdüren lidere karşı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’in partisini ele geçirenler tarafından iftira ve saldırı kampanyası başlatıldı.

NEW YORK TİMES'IN TÜRKÇE TWEET'İ

Şu anda Amerikan piyasalarında Türk Lirasına karşı finansal bir atak söz konusu, devam eden işlemlerde. Aynı gün New York Times Türkiye’nin aleyhine Türkçe twit atarak Türkiye’nin bu işlerden zarar göreceğini iddia etti. Nasıl bir akıl tutulması içinde olunduğunu herkesin anlamasında yarar var. Hiçbir şey yok diyenlere söyleyecek bir şey yok. Kapatın televizyonu gidin yatın. “Gezi olayları ağaç için çıktı” diyenler, “17-25 Aralık tamamen normal yargı işleriyle oluştu” diyenler, Türkiye’ye hiçbir finansal saldırı olmadı diyenler. “15 Temmuz’un içinde tövbe yabancı servis yok” diyenler bana göre akıl tutulması yaşıyorlar şu anda. Lütfen aklınızda olan sarmaşıkları temizlemeye çalışın, nasıl bir saldırı altında olduğumuzu ve neden saldırı altında olduğumuzu anlamaya çalışın."