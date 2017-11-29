taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
102.068
USD
3,9648
EURO
4,7019
ALTIN
165,21
PETR
63,2000

Yiğit Bulut: Türkiye'ye karşı finansal ataklar var

TRT Haber yayınında konuşan Bulut, Gezi olaylarından itibaren Türkiye'ye karşı finansal saldırıların olduğuna dikkat çekti.

Haber Merkezi | 29.11.2017 - 07:33..
  1. Haberler
  2. Gündem
Yiğit Bulut: Türkiye'ye karşı finansal ataklar var

Yiğit Bulut: Türkiye'ye karşı finansal ataklar var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanlarından Yiğit Bulut, TRT Haber'de ekrana gelen Derin Analiz programında gündemi yorumladı.

Ekonomide yaşanan gelişmeleri analiz eden Bulut, Türkiye'ye karşı finansal saldırıların olduğunu belirtti.

TÜRKİYE'YE KARŞI FİNANSAL ATAKLAR

Türkiye Cumhurbaşkanı'na Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini ele geçirenler tarafından iftira ve saldırı kampanyası başlatıldığını ifade eden Yiğit Bulut, Türkiye'ye yönelik finansal atakların devam ettiğine dikkat çekti.

BANA GÖRE AKIL TUTULMASI YAŞIYORLAR

Bulut, “Gezi olayları ağaç için çıktı” diyenler, “17-25 Aralık tamamen normal yargı işleriyle oluştu” diyenler, Türkiye’ye hiçbir finansal saldırı olmadı diyenler. “15 Temmuz’un içinde tövbe yabancı servis yok” diyenler bana göre akıl tutulması yaşıyorlar şu anda. Lütfen aklınızda olan sarmaşıkları temizlemeye çalışın, nasıl bir saldırı altında olduğumuzu ve neden saldırı altında olduğumuzu anlamaya çalışın." ifadelerini kullandı.

İFTİRA VE SALDIRI KAMPANYASI

Yiğit Bulut, şunları söyled: "Dün davayla ilgili spekülatif haberler yapıldı, isimler ortaya atıldı, şirketler ortaya atıldı, Türkiye’nin bankaları o listeye konuldu, üstüne yazılmış açıklaması. Ama dünya medyası o açıklamayı servis etmeden davayla ilgili isimleri servis etti. Aynı gün Türkiye’ye yönelik finansal ataklar gerçekleştirildi. Bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin seçilmiş Cumhurbaşkanına yani anti-emperyalist mücadeleyi başlatan ve sürdüren lidere karşı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’in partisini ele geçirenler tarafından iftira ve saldırı kampanyası başlatıldı.

NEW YORK TİMES'IN TÜRKÇE TWEET'İ

Şu anda Amerikan piyasalarında Türk Lirasına karşı finansal bir atak söz konusu, devam eden işlemlerde. Aynı gün New York Times Türkiye’nin aleyhine Türkçe twit atarak Türkiye’nin bu işlerden zarar göreceğini iddia etti. Nasıl bir akıl tutulması içinde olunduğunu herkesin anlamasında yarar var. Hiçbir şey yok diyenlere söyleyecek bir şey yok. Kapatın televizyonu gidin yatın. “Gezi olayları ağaç için çıktı” diyenler, “17-25 Aralık tamamen normal yargı işleriyle oluştu” diyenler, Türkiye’ye hiçbir finansal saldırı olmadı diyenler. “15 Temmuz’un içinde tövbe yabancı servis yok” diyenler bana göre akıl tutulması yaşıyorlar şu anda. Lütfen aklınızda olan sarmaşıkları temizlemeye çalışın, nasıl bir saldırı altında olduğumuzu ve neden saldırı altında olduğumuzu anlamaya çalışın."

İlginizi Çekebilir
FETÖ'nün para kasası Çıkmaz 11 ülke dolaşmış
MİT opersayonuyla Sudan'dan getirilen iş adamı Memduh Çıkmaz'la ilgili detaylar ortaya çıktı.
Başbakan Yıldırım'dan Avrupa'ya gözdağı
Başbakan Binali Yıldırım, Cenevre'de yapılacak müzakerelere YPG'nin dahil edilmesi durumunda kapıların açılacağını söyledi.
Mehmet Okuyan: Cenneteki huriler arkadaşlık olarak var
Cansu Canan'ın "bazı hocalar 100 tane huri var diyor" sözleri üzerine Prof. Dr. Mehmet Okuyan, "Var ama arkadaşlık olarak var" dedi.
MGK toplantısı sona erdi
Cumhurbaşkanlığı'ndaki MGK sonrası Afrin'e operasyon sinyallerinin yer aldığı yazılı açıklama yapıldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Arjantin'de uyuyan sevgilisinin cinsel organını kesti

Arjantin'de uyuyan sevgilisinin cinsel organını kesti

99
Mehmet Okuyan: Cenneteki huriler arkadaşlık olarak var

Mehmet Okuyan: Cenneteki huriler arkadaşlık olarak var

202
Facebook'ta intihar önlemi için yeni dönem

Facebook'ta intihar önlemi için yeni dönem

11
Başbakan Yıldırım: Bizi Trump'ın sözleri bağlar

Başbakan Yıldırım: Bizi Trump'ın sözleri bağlar

8
PYD nöbet kulesine ateş açtı: 1 asker yaralandı

PYD nöbet kulesine ateş açtı: 1 asker yaralandı

28
TEDAŞ borçları yapılandırıyor

TEDAŞ borçları yapılandırıyor

4
Bursa'daki genç pazarcı şarkılarıyla gündeme düştü

Bursa'daki genç pazarcı şarkılarıyla gündeme düştü

3
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM