TRT Haber'de ekrana gelen Derin Analiz programında Türkiye'nin açtığı yeni sayfa masaya yatırıldı.
"200 YILDIR ÖRDÜĞÜ AĞLAR..."
Türkiye'nin Başkan Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde yeni sistemle birlikte hızlı bir ilerleyişe gireceğinin altını çizen Yiğit Bulut, "Bürokrasinin 200 yıldır ördüğü ağlar başkanlık sistemi ile çöktü" dedi.
Yeni sistemin yavaş yavaş oturacağına dikkat çeken Bulut, 1 Ağustos'tan itibaren sistemin tıkır tıkır işleyeceğini söyledi.
"BÜROKRASİ ORTADAN KALKIYOR"
Eskiden bir bakanın değişmesinin bile uzun sürdüğünü hatılatan Yiğit Bulut, yeni sistemle Başkan'ın imzasıyla bakanların hemen değiştirilebileceğini ifade etti.
Bulut, "Bürokrasi ortadan kalkıyor, kırtasiyecilik ortadan kalkıyor" dedi.
Yiğit Bulut yeni sistemi değerlendirdi VİDEO