Yiğit Bulut yeni sistemi değerlendirdi

Tarihçi yazar Ayşe Hür, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın YSK tarafından yeni dönemin 1. Cumhurbaşkanı olarak tanımlanmasını 'uğursuzluğun giderilmesi' olarak yorumladı.

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NATO'dan Türkiye savunma sistemini bizden alsın vurgusu

Türkiye, ABD ve Avrupa'nın tüm baskılarına rağmen Rusya'dan S-400 alıyor. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise 'NATO'dan olsun' diye diretiyor.