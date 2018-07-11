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Yiğit Bulut yeni sistemi değerlendirdi

Türkiye'nin yeni sistemle birlikte 200 yıllık bürokrasiden kurtulduğunu ifade eden Yiğit Bulut, bu sistemde tek sorumlunun Başkan olduğunu hatırlattı.

Haber Merkezi | 11.07.2018 - 07:04..
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Yiğit Bulut yeni sistemi değerlendirdi

TRT Haber'de ekrana gelen Derin Analiz programında Türkiye'nin açtığı yeni sayfa masaya yatırıldı.

"200 YILDIR ÖRDÜĞÜ AĞLAR..."

Türkiye'nin Başkan Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde yeni sistemle birlikte hızlı bir ilerleyişe gireceğinin altını çizen Yiğit Bulut, "Bürokrasinin 200 yıldır ördüğü ağlar başkanlık sistemi ile çöktü" dedi.

Yeni sistemin yavaş yavaş oturacağına dikkat çeken Bulut, 1 Ağustos'tan itibaren sistemin tıkır tıkır işleyeceğini söyledi.

Yiğit Bulut yeni sistemi değerlendirdi

"BÜROKRASİ ORTADAN KALKIYOR"

Eskiden bir bakanın değişmesinin bile uzun sürdüğünü hatılatan Yiğit Bulut, yeni sistemle Başkan'ın imzasıyla bakanların hemen değiştirilebileceğini ifade etti.

Bulut, "Bürokrasi ortadan kalkıyor, kırtasiyecilik ortadan kalkıyor" dedi.

Yiğit Bulut yeni sistemi değerlendirdi VİDEO

Yiğit Bulut yeni sistemi değerlendirdi

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