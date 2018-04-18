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Yiğit Bulut'a soruldu: Erken seçim piyasaları etkiler mi

TRT Haber canlı yayınında konuşan Yiğit Bulut, erken seçim olması durumunda piyasaların etkilenmeyeceğini söyledi.

Haber Merkezi | 18.04.2018 - 09:02..
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Yiğit Bulut'a soruldu: Erken seçim piyasaları etkiler mi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında 2019 yılında yapılması planlanan seçimlerin 26 Ağustos'a alınmasını istedi.

TÜRKİYE'NİN GÜNDEMİ ERKEN SEÇİM

MHP Lideri'nin bu sözleri, Türkiye'nin gündemini bir anda değiştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şu an söyleyecek bir şeyim yok" diyerek MHP Lideri ile yapacağı görüşmenin beklenmesini istedi. CHP ve HDP kanadından ise "Hodri meydan" sesleri yükseldi.

PİYASALAR ETKİLENİR Mİ

TRT Haber'de ekrana gelen Derin Analiz programında gündemi yorumlayan Yiğit Bulut, gelişmelerin piyasaya etkisinin olmayacağını söyledi.

Yiğit Bulut: Erken seçim piyasayı olumsuz etkilemez VİDEO

"PROFESYONEL GÖZÜYLE BAKARAK..."

Bulut, "Profesyonel gözüyle bakarak şunu söylemek istiyorum. Erken seçim olsa da olmasa da, nasıl bir yön çizilecekse; iki seçenekte de piyasayı olumsuz etkileyecek bir gelişme yoktur." dedi.

Yiğit Bulut'a soruldu: Erken seçim piyasaları etkiler mi

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