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Yiğit Bulut'un Dolar yorumu

Döviz piyasasındaki hareketlenme nedeniyle panik yapılmaması gerektiğini ifade eden Bulut, ortada bir savaşın olduğunu söyledi.

01.11.2017 - 12:09
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Yiğit Bulut'un Dolar yorumu

TRT Haber ekranlarında Derin Analiz programıyla izleyiciyle buluşan Yiğit Bulut, gündeme ilişkin  değerlendirmelerde bulundu.

"PANİĞE GEREK YOK"

Ekonomi piyasasıyla ilgili açıklamaları merakla beklenen Bulut, paniğe gerek olmadığını söyledi.

Yiğit Bulut'un Dolar yorumu VİDEO

"BUNLARI GEÇİN.."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın döneminde yapılan dev projelere dikkat çeken Yiğit Bulut, konuyla ilgili şunları söyledi: "Birileri çıkıp da panik yapmasın. Fx piyasalarında doları manipüle ettiler, Türkiye nereye gidiyor diye.. Arkadaş bunları geçin.. Bir savaş veriyorsak, hep birlikte veriyoruz..

Yiğit Bulut'un Dolar yorumu

3. HAVAALANI, 3. KÖPRÜ

Herkesin burada yanımızda durması gerekiyor. 9 saatte gidiyorduk Keşan'a eskiden. Bana hikaye anlatmayın. 3. Köprü, 3. Havaalanı, Avrasya, uydu, TÜRKSAT.. Bana hikaye anlatmayın.. Daha büyük refah vaadeden varsa buyursun gelsin."

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