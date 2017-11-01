TRT Haber ekranlarında Derin Analiz programıyla izleyiciyle buluşan Yiğit Bulut, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"PANİĞE GEREK YOK"

Ekonomi piyasasıyla ilgili açıklamaları merakla beklenen Bulut, paniğe gerek olmadığını söyledi.

Yiğit Bulut'un Dolar yorumu VİDEO

"BUNLARI GEÇİN.."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın döneminde yapılan dev projelere dikkat çeken Yiğit Bulut, konuyla ilgili şunları söyledi: "Birileri çıkıp da panik yapmasın. Fx piyasalarında doları manipüle ettiler, Türkiye nereye gidiyor diye.. Arkadaş bunları geçin.. Bir savaş veriyorsak, hep birlikte veriyoruz..





3. HAVAALANI, 3. KÖPRÜ

Herkesin burada yanımızda durması gerekiyor. 9 saatte gidiyorduk Keşan'a eskiden. Bana hikaye anlatmayın. 3. Köprü, 3. Havaalanı, Avrasya, uydu, TÜRKSAT.. Bana hikaye anlatmayın.. Daha büyük refah vaadeden varsa buyursun gelsin."