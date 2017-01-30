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Yıkanabilir telefonun yeni modeli çıkıyor

Suya ve sabuna dayanıklı, hijyene önem veren akıllı telefon üreticisi Kyocera, yeni modeli ile geri dönüyor..

30.01.2017 - 14:32
  1. Haberler
  2. Teknoloji

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Japonya merkezli teknoloji ürünleri üreticisi Kyocera ara ara denemeler ve geliştirmeler yaptığı akıllı telefon piyasasına bu sefer ilginç bir ürün ile tanıtım yaptı.

Pek yakın zamanda satışa sunulması beklenen Kyocera markalı akıllı telefon sıcak suya ve yüzeylere dayanıklı bir ekran teknolojisi ile birlikte geliyor. Rafhe denilen bu akıllı cihazı elleriniz ıslak olsa bile, sıcak su ile temas ediyor olsa bile ve eldivenler ile rahatlıkla kullanabileceksiniz.

MART AYINDA SATIŞA SUNULMASI BEKLENİYOR

Mart 2017 içerisinde satışa sunulması beklenen akıllı telefon pembe, mavi ve beyaz renklerde üretilecek.

Yıkanabilir telefonun yeni modeli çıkıyor

İLK TELEFONU 2015'DE ÇIKARMIŞ HAYAL KIRIKLIĞI YAŞATMIŞTI

Dünyada ilk sabun ile yıkanabilecek, sıcak suya dayanıklı olabilecek ilk akıllı telefon 2015 yılının Aralık ayında tanıtılmış ancak el sabunu ile yıkandığında köpürmelere karşı direnç gösteremeyen ekran biraz hayal kırıklığı yaşatmıştı.

Ancak yeni geliştirilen teknolojiler ile bu akıllı telefon hem sıcak suya daha iyi hem de sabunun köpürmesinden kaynaklanan sorunlara direnç gösterebilecekken oldukça da iyi donanım sahip olacak.

Yıkanabilir telefonun yeni modeli çıkıyor

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