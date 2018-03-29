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Yıkılan duvarın demirlerini çocuklar topladı

Şanlıurfa'da yol genişletme çalışması için yıkılan duvarın içindeki betonları Suriyeli ve Türk çocuklar topladı. Çocuklar zaman zaman kavga etti.

DHA | 29.03.2018 - 16:11..
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Eyyübiye'de yürütülen yol genişletme çalışması sırasında bazı kurumlara ait istinat duvarları iş makineleriyle yıkıldı.

DEMİRLERİ ÇOCUKLAR TOPLADI

Parçalanan duvarların içerisinde bulunan demirler, çoğunluğu Suriyeli çocuklar tarafından toplandı. Topladıkları demirleri, el arabası veya hurda aracına yükleyen çocuklar, daha sonra kilosunu 3- 5 liradan hurdacıya satmak için bölgeden ayrıldı.

Yıkılan duvarın demirlerini çocuklar topladı

SURİYELİ VE TÜRK ÇOCUKLAR KAVGA ETTİ

Demir toplama işinde zaman zaman Suriyeli ve Türk çocukları arasında kavgaların yaşanması dikkat çekti.

Yıkılan duvarın demirlerini çocuklar topladı



Yıkılan duvarın demirlerini çocuklar topladı



Yıkılan duvarın demirlerini çocuklar topladı

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