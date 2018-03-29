Yıkılan duvarın demirlerini çocuklar topladı

Eyyübiye'de yürütülen yol genişletme çalışması sırasında bazı kurumlara ait istinat duvarları iş makineleriyle yıkıldı.
DEMİRLERİ ÇOCUKLAR TOPLADI
Parçalanan duvarların içerisinde bulunan demirler, çoğunluğu Suriyeli çocuklar tarafından toplandı. Topladıkları demirleri, el arabası veya hurda aracına yükleyen çocuklar, daha sonra kilosunu 3- 5 liradan hurdacıya satmak için bölgeden ayrıldı.
SURİYELİ VE TÜRK ÇOCUKLAR KAVGA ETTİ
Demir toplama işinde zaman zaman Suriyeli ve Türk çocukları arasında kavgaların yaşanması dikkat çekti.