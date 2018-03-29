Yıkılan duvarın demirlerini çocuklar topladı

Mehmetçik tarafından bulunan beton fabrikası, YPG'nin proje terör örgütü olduğunu da ortaya koydu.

Amerikan Basketbol Ligi NBA'de Türkiye için gurur gecesi vardı. Philadelphia 76ers takımında oynayan milli basketbolcu Ersan İlyasova FETÖ'cü Enes Kanter ile karşılaştı, blokla yere serdi.

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Beyaz Saray: Kim'e maksimum baskı işe yaradı

Beyaz Saray, Kim Jong-un'un Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yaptığı görüşmeden memnun olduğunu belirtti. Trump ise yapılacak görüşme için, "Dört gözle bekliyorum" dedi.