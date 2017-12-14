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Yıkılan evin altından köprü çıktı, inşaat durdu

Trabzon'un Pazarkapı Mahallesi'nde, kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkımı gerçekleştirilen binanın altından tarihi taş kemer görünümlü köprü çıktı, yıkım durduruldu.

DHA | 14.12.2017 - 08:14..
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Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından Ortahisar ilçesi Pazarkapı Mahallesi'nde yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkılan binaların altından tarihi taş kemere rastlandı.

Yıkılan evin altından köprü çıktı, inşaat durdu

Bunun üzerine yıkım çalışmalarını durduran belediye ekibi yetkililere durumu iletti. Osmanlı döneminden kaldığı tahmin edilen kemer ve çevresi korumaya alındı, İl, Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Trabzon Müzeler Müdürlüğü, Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu ile Trabzon Belediyesi'nce bölgede inceleme başlatıldı. İncelemenin ardından tarihi kalıntı hakkında açıklama yapılacak.

Yıkılan evin altından köprü çıktı, inşaat durdu

BÖLGEDE FARKLI YAPILAR DA VAR

Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu  bulunan tarihi kemerin mahiyetini öğrenmek için çalışma başlattıklarını söyledi. Ayvazoğlu, "Yapılan kentsel dönüşüm esnasında binaların yıkımı sonucunda Tabakhane Deresi üzerinde bir kemer ortaya cıktı. Bulduğumuz kemer Osmanlı döneminde derenin üzerini kapatılmak üzere yapılmış bir kemer olduğunu tespit ettik. Bu kemer, bu derenin kapatılmasında kullanılan yapının bir kısmı. O bölgede tam gün yüzüne çıkarılmayan değişik farklı yapılar var.

Yıkılan evin altından köprü çıktı, inşaat durdu

Bu yer, Osmanlı döneminde derenin etrafında esnafın dükkanların bulunduğu bir yerdi. Osmanlı döneminde buranın üstü kapatılarak kullanılmıştır. Bu gün yapılan yıkım sonucunda ortaya çıkan kemer ve çevresi uzmanlarımız tarafından inceleniyor. O bölgede kentsel dönüşüm devam ediyor. Bölgenin incelemesini müzeden arkadaşlarımız ile birlikte yapıyoruz. Önümüzdeki günlerde burayla ilgili daha ayrıntılı bir çalışmayı kamuoyu ile paylaşacağız." dedi.

Yıkılan evin altından köprü çıktı, inşaat durdu

KENTSEL DÖNÜŞÜMLE TARİH ORTAYA ÇIKACAK

Bu arada kentin tarihi 8 direkli hamamdan, Trabzon surlarına kadar olan bölgede 10 dönümlük alanı kapsayan ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen 'Pazarkapı Kentsel Dönüşüm' projesi kapsamında bölgede yıkım çalışmalarına bu yıl başlanmıştı. Yapılan çalışmayla Zağnos Vadisi Kentsel Dönüşüm Projesi'ne eklenmesi planlanan Pazarkapı bölgesinde 41 bina kamulaştırılıp yıkılacak. Kamulaştırma maliyeti 41 milyon lirayı bulması ön görülen projede yapılan çalışmalarla kent tarihinin de ortaya çıkarılması bekleniyor.

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