taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
100.618
USD
3,5040
EURO
4,0017
ALTIN
141,09
PETR
47,5000

Yıkılan Suada ve Reina'nın enkazı kaldırılıyor

İstanbul Boğazı ön görünümünde kaçak oldukları gerekçesiyle İBB tarafından yıkılan yapıların enkazı kaldırılmaya başlandı.

29.06.2017 - 14:43
  1. Haberler
  2. İç Haber

Ortaköy'de bulunan ve yıkımı 22 Mayıs 2017'de gerçekleştirilen Reina isimli gece kulübünün enkazı kamyonlarla taşınıyor.

Yıkılan Suada ve Reina'nın enkazı kaldırılıyor

Özel bir şirkete ait işçiler Reina'daki yıkımın ardından kalan enkazı kaldırıyor.

Yıkılan Suada ve Reina'nın enkazı kaldırılıyor

Öte yandan Reina'daki yıkımdan bir hafta sonra 28 Mayıs'ta mülkiyeti maliyeye ait olan Kuruçeşme'deki Suada'daki kaçak bölümler yıkılmıştı. Suada'daki enkaz gemilerle karaya taşınarak kamyonlara yüklendi.

Yıkılan Suada ve Reina'nın enkazı kaldırılıyor

Enkazın kaldırılmasıyla tartışmalara konu olan boğazdaki kirli görüntüye son verilmiş olacak.

Yıkılan Suada ve Reina'nın enkazı kaldırılıyor

İlginizi Çekebilir
Şişli'de banka soygunu
Şişli'de bir banka şubesine gelen şapkalı, maskeli bir soyguncu silahı vezne görevlisini doğrulttuktan sonra 100 bin lirayı çalıp kaçtı.
Şehit polis Dündar Karaman'da son yolculuğuna uğurlandı
Hakkari'de şehit olan Muhammed Ali Mevlüt Dündar için memleketi Karaman'da düzenlenen törene 15 bin kişi katıldı.
Mersin'de uyuşturucu zanlıları fotokapana takıldı
Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde jandarma ekipleri Hint keneviri eken 5 kişiyi yakaladı.
FETÖ'den aranan kadın, eşini ziyarete gelince yakalandı
Adana'daki FETÖ soruşturması kapsamında aranan kadın, aynı suçtan tutuklanan eşini ziyaret etmek için cezaevine gitti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
En çok Suriyeli bulunduran 10 il

En çok Suriyeli bulunduran 10 il

271
Menajeri Emre Mor'u Türkiye'ye pazarlamaya çalışıyor

Menajeri Emre Mor'u Türkiye'ye pazarlamaya çalışıyor

48
Fikret Orman'la Şenol Güneş'in arası bozuldu

Fikret Orman'la Şenol Güneş'in arası bozuldu

45
Reçber çifti Mikonos Adası'nda

Reçber çifti Mikonos Adası'nda

94
Papa'nın üst düzey danışmanı cinsel tacizle suçlanıyor

Papa'nın üst düzey danışmanı cinsel tacizle suçlanıyor

124
Rusya'dan ABD'ye Esad uyarısı: Karşılık veririz

Rusya'dan ABD'ye Esad uyarısı: Karşılık veririz

63
Meral Akşener'e parti desteği Halk TV'den geldi

Meral Akşener'e parti desteği Halk TV'den geldi

315
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM