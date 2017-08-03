Yıkım kararı gelen evini kendi yıktı

Biçer, hayvancılıkla uğraştığı için Kartalkaya Kayak Merkezi yolu üzerinde bulunan yaylaya altında ahır bulunan 2 katlı bir ev yaptı. Yaylada evi bulunan diğer kişilerin şikayeti üzerine Bolu Valiliği tarafından Biçer'in evinin yıkılması kararı çıktı.

Düvenli Yaylası'na gelen ekipler, söz konusu evin Hüsamettin Biçer tarafından yıkıldığını görerek tutanak düzenleyip döndü.

KENDİ YAPTI KENDİ YIKTI

Bolu'nun Düvenlik köyünde hayvancılıkla uğraşan Hüsamettin Biçer, Bolu Valiliği tarafından yıkım kararı verilen Düvenlik Yaylası'ndaki yayla evini, yıkım ekiplerini beklemeden traktörüyle yıktı.