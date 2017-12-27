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Yıkım sırasında iş makinesi yan yattı: 1 yaralı

Karaman'da iki katlı kerpiç evin yıkımı yapılırken iş makinesi devrildi. Yaralanan kepçe operatörü ise tedaviye alındı.

DHA | 27.12.2017 - 17:29..
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Gazi Dükkan Mahallesi 115 Sokak'ta geçen 18 Kasım günü, 2 katlı kerpiç evde çıkan yangında Metehan Akkuş öldü, annesi Nimet ve ablası Hümeyra Akkuş yaralanmıştı.

OPERATÖR KABİNDE SIKIŞTI

Yangın sonrası kullanılmaz hale gelen evin yıkımı için belediye ekipleri, bugün çalışma başlattı.

Çalışmalar sırasında iş makinesi, yan yatarak devrildi. Kazada, iş makinesinin kabininde sıkışan operatör Erkan Özaltın, yaralandı.

Yıkım sırasında iş makinesi yan yattı: 1 yaralı

HASTANEYE KALDIRILDI

Çevre sakinlerinin de yardımıyla itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan Erkan Özaltın, ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Yıkım sırasında iş makinesi yan yattı: 1 yaralı

EVLER BOŞALTILDI

Yıkımı yapılan evin yanındaki evlerde oturanlar da güvenlik nedeniyle tahliye edildi.

Yıkım sırasında iş makinesi yan yattı: 1 yaralı

Yıkım sırasında iş makinesi yan yattı: 1 yaralı

Yıkım sırasında iş makinesi yan yattı: 1 yaralı

Yıkım sırasında iş makinesi yan yattı: 1 yaralı

Yıkım sırasında iş makinesi yan yattı: 1 yaralı

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