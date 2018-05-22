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Yıl sonunda Mecidiyeköy - Mahmutbey Metrosu bitiyor

Mecidiyeköy- Mahmutbey Metrosu tamamlandığında iki hat arasında 25- 30 dakikada ulaşım sağlanabilecek.

İHA | 22.05.2018 - 17:12..
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Küçükçekmecelilerle iftarda buluşan Başkan Mevlüt Uysal, ilçenin ulaşım sorununu metroyla çözmek için önemli yatırımlar yaptıklarını söyledi.

"İSTANBUL EN RAHAT ULAŞIM İMKANI OLAN ŞEHİRLERDEN BİRİ OLACAK"

Yıl sonunda Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosu ile Halkalı-Gebze Raylı Sistemi’nin tamamlanacağını müjdeleyen Uysal, “Planladığımız metro hatları bittiğinde, İstanbul en rahat ulaşım imkanı olan şehirlerden biri olacak” dedi.

Yıl sonunda Mecidiyeköy - Mahmutbey Metrosu bitiyor

BAĞCILAR- KÜÇÜKÇEKMECE METRO HATTI KISA ZAMANDA BİTECEK

Geçmişte Küçükçekmece’de AK Parti İlçe Başkanlığı yaptığını dile getiren Uysal, Halkalı ve Küçükçekmece’nin o günlerdeki durumunu ve ulaşım sorununu iyi bildiğini söyledi. “Sizler, bizlere hizmet etme fırsatı verdikçe sizlere hizmet etmeye devam edeceğiz” diyen Başkan Uysal, 9.7 kilometrelik Bağcılar (Kirazlı) - Küçükçekmece (Halkalı) Metro Hattı’nın yapımına başlandığını ve kısa zamanda bitirmek için çalıştıklarını vurguladı.

Yıl sonunda Mecidiyeköy - Mahmutbey Metrosu bitiyor VİDEO

"MECİDİYEKÖY- MAHMUTBEY METROSU YIL SONUNDA TAMAMLANACAK"

Ayrıca Mevlüt Uysal, “Bu yılsonu itibariyle inşallah Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosu’nun bitireceğiz. Mahmutbey’den Halkalı’ya olan metromuzun da inşaatı devam ediyor. Hat tamamlandığında buradan Mecidiyeköy’e 25 - 30 dakikada gidebileceksiniz. Halkalı - Gebze Marmaray Yüzeysel Metro Hattı da yılsonu itibariyle bitiyor. Açıldığında Havalimanından Halkalı’ya doğru ulaşım çok daha kolay olacak. Yine Bahçeşehir Metro Hattı’nın da ihalesi yapıldı, 3 yıl içinde bitecek.” diye konuştu.

Yıl sonunda Mecidiyeköy - Mahmutbey Metrosu bitiyor

"PLANLADIĞIMIZ 2 TANE METRO HATTIMIZ VAR"

Halkalı’dan 3. Havalimanı’na gidecek metro hattı da tamamlandığında, İstanbul’da içinden bu kadar metro geçen bir yer olmayacağını dile getiren Uysal, “Buradan Bahçeşehir’e gidecek hat var. Halkalı’dan 3. Havalimanına giden hat var. Sefaköy’den Başakşehir’e giden havarayı metroya dönüştürüyoruz. Atatürk Havalimanı’ndan Halkalı var. Bir de Beylikdüzü’ne geçen metromuz var. Yani; şu anda yapılan 2 metro hattı var. 2 tane de ihale hazırlığı içinde olduğumuz metro hattı var. Planladığımız 2 tane daha metro hattı var. Buradan toplam 6 metro hattı geçecek.” dedi.

Yıl sonunda Mecidiyeköy - Mahmutbey Metrosu bitiyor

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