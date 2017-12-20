Yılan meyvesi nedir

Adını yılanı andıran pullu kabuğundan alan yılan meyvesinin dışı keskin dikenlerle kaplıdır. Boyu yaklaşık 6 metreye ulaşan palmiyelerde yetişir ve armut ya da yumurtaya benzer bir formdadır.

Üst kısmından küçük bir bölümü kesilerek kolayca soyulabilen yılan meyvesi, 3 bölümden meydana gelir. Her bölümde çekirdek bulunur fakat bu meyvenin çekirdekleri yenmez.

Büyük bir kısmı çekirdekten oluşan meyve sulu değildir ve hafif asitlidir. Açık sarı ve pembe renklerde olan meyvenin tadı armuta benzetilir.

Tayland, Malezya, Brunei ve Endonezya’da yetişen meyvenin 3 çeşidi bulunur. Bunlar, Salak Pondoh, Salak Bali, Salak Gula Pasir’dir.