taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
99.570
USD
3,5203
EURO
3,9371
ALTIN
141,73
PETR
44,6700

Yılan sokmasında ilk yardım nasıl yapılmalı

Yaz mevsiminin gelmesi ve Ege bölgesinde yaşanan depremler sebebiyle yılanların sıkça ortaya çıkması, tedirgin ediyor.

  1. Haberler
  2. İpucu

Durum böyle olunca, olası bir yılan sokmasına karşı neler yapılması gerektiğini bir gözden geçirelim istedik. Önemsenmeyen yılan sokmaları, büyük problemler yaratabilir. Özellikle yılan zehirliyse kalp ritminde bozukluğa kadar ciddi problemlere yol açabiliyor.

* Bu nedenle sokan yılanın zehirli olduğunu şu belirtilerden anlayabilirsiniz;

- Isırılan alanda bir çift delik izi, şiddetli ağrı, kızarıklık ve şişme,

- Bulantı, kusma, karın ağrısı, ishal, solunum güçlüğü, nadiren solunum durması,

- Görme bozukluğu,

- Tükürük ve terlemede artma,

- Susuzluk hissi, şok, koma,

- Kalpte ritim bozukluğu.

Yılan sokmasında ilk yardım nasıl yapılmalı

YILAN SOKTUĞUNDA YAPILMASI GEREKENLER

- Solunum yollarının açıklığı ve dolaşım kontrol edilir.

- Yılan tarafından sokulmuş kişi hareketsiz ve sakin olduğunda zehrin vücuda yayılması gecikir. Bu nedenle, hastanın hareket etmesi önlenir, sakinleşmesi sağlanır.

- Yara bol su ile yıkanır.

- Yaraya yakın bölgede takı varsa baskı yapmasını önlemek amacıyla çıkarılır.

- Yara kol ya da bacakta ise, ısırılan bölgenin tam üstünden, dolaşımı engellemeyecek şekilde bandajla baskı yapılır. Ancak sıkı bandaj uygulamamaya dikkat edilmelidir.

- Yara yüzde, boyunda ya da başta ise, zehrin emilmesini geciktirmek için yara çevresine baskı yapılır.

- Isırılan bölgeye soğuk uygulama yapılarak, zehrin yayılması ve şişme önlenmeye çalışılır.

- Yara ağız ya da boğaz bölgesinde ise, şişmeyi önlemek ve zehrin emilmesini azaltmak için bireyin, hastaneye ulaşıncaya kadar buz emmesi ya da soğuk su içmesi sağlanır.

- Bilinenin aksine yaralı bölgedeki zehrin ilk yardımı yapan kişi tarafından emilmemesi gerekir. Ya da yaralı bölgenin bıçakla kesilmesi, çamur sürülmesi gibi uygulamalar da yanlıştır.

Yılan sokmasında ilk yardım nasıl yapılmalı

İlginizi Çekebilir
İtikaf nedir nasıl yapılır
İtikaf nedir? İtikaf nasıl yapılır? Kadınlar itikafa girebilir mi? İtikafa ne zaman girilir?
Yatak ve yorganlar için pratik kuru temizleme yöntemi
Yatak ve yorgan gibi yıkaması ve temizlemesi zahmetli eşyaları da kolaylıkla temizleyebileceksiniz.
Güneşten korunma yöntemleri
Güneşten nasıl korunulur? Güneş ışığı en çok kimlere zarar verir? Güneş ışığı ciltte nasıl tahribata yol açar?
Daha temiz bir makine ve bulaşıklar için öneriler
Eğer bulaşık makinenizin son zamanlarda bulaşıklarınızı iyi temizlemediğini düşünüyorsanız, bu adımlar sorununuzu çözecektir.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sigarayı bırakmak için ne yapmalıyız

Sigarayı bırakmak için ne yapmalıyız

17
İstanbul'da denize girilebilecek yerler

İstanbul'da denize girilebilecek yerler

4
Güllaç tarifi

Güllaç tarifi

5
Alkolün zararları nelerdir

Alkolün zararları nelerdir

20
Lezzetli Türk Kahvesi'nin sırları

Lezzetli Türk Kahvesi'nin sırları

3
Araç muayenesi nasıl yaptırılır

Araç muayenesi nasıl yaptırılır

4
Bahçenizi böceklerden korumanın yolları

Bahçenizi böceklerden korumanın yolları

0