Yılan sokmasında ilk yardım nasıl yapılmalı

Durum böyle olunca, olası bir yılan sokmasına karşı neler yapılması gerektiğini bir gözden geçirelim istedik. Önemsenmeyen yılan sokmaları, büyük problemler yaratabilir. Özellikle yılan zehirliyse kalp ritminde bozukluğa kadar ciddi problemlere yol açabiliyor.

* Bu nedenle sokan yılanın zehirli olduğunu şu belirtilerden anlayabilirsiniz;

- Isırılan alanda bir çift delik izi, şiddetli ağrı, kızarıklık ve şişme,

- Bulantı, kusma, karın ağrısı, ishal, solunum güçlüğü, nadiren solunum durması,

- Görme bozukluğu,

- Tükürük ve terlemede artma,

- Susuzluk hissi, şok, koma,

- Kalpte ritim bozukluğu.

YILAN SOKTUĞUNDA YAPILMASI GEREKENLER

- Solunum yollarının açıklığı ve dolaşım kontrol edilir.

- Yılan tarafından sokulmuş kişi hareketsiz ve sakin olduğunda zehrin vücuda yayılması gecikir. Bu nedenle, hastanın hareket etmesi önlenir, sakinleşmesi sağlanır.

- Yara bol su ile yıkanır.

- Yaraya yakın bölgede takı varsa baskı yapmasını önlemek amacıyla çıkarılır.

- Yara kol ya da bacakta ise, ısırılan bölgenin tam üstünden, dolaşımı engellemeyecek şekilde bandajla baskı yapılır. Ancak sıkı bandaj uygulamamaya dikkat edilmelidir.

- Yara yüzde, boyunda ya da başta ise, zehrin emilmesini geciktirmek için yara çevresine baskı yapılır.

- Isırılan bölgeye soğuk uygulama yapılarak, zehrin yayılması ve şişme önlenmeye çalışılır.

- Yara ağız ya da boğaz bölgesinde ise, şişmeyi önlemek ve zehrin emilmesini azaltmak için bireyin, hastaneye ulaşıncaya kadar buz emmesi ya da soğuk su içmesi sağlanır.

- Bilinenin aksine yaralı bölgedeki zehrin ilk yardımı yapan kişi tarafından emilmemesi gerekir. Ya da yaralı bölgenin bıçakla kesilmesi, çamur sürülmesi gibi uygulamalar da yanlıştır.