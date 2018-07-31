Kızılağaç Mahallesi’nde beslenmek için yılan avlayan şahin, avıyla uğraştığı sırada bir kişinin kürek darbesiyle öldürüldü.

Bir vatandaşın şahini cep telefonu ile görüntülediği esnada elinde kürekle beliren kişinin, bir anda küreği şahinin kafasına vurduğu görülüyor.

Yılan yakalayan şahini kürekle öldürdü

MÜCADELEDEKİ İKİ HAYVANI KÜREKLE ÖLDÜRDÜ

Cep telefonu ile çekim yapan kadının ise kürekle şahini öldürülme anını saniye saniye görüntüledi. Görüntüde ilk olarak annesini çağıran kadın, bak şahin anne diye sesleniyor. Daha sonra görüntüye giren bir adam kürekle Şahin’in kafasına vurarak öldürüyor.

Kadın ise "Neden böyle bir şey yaptı" diyerek tepki gösterdi. Adam ise "Kapatın kameraları" diyerek karşılık verdi. Kan donduran görüntü sonrasında hem şahinin hem de yılanın telef olduğu ortaya çıktı.