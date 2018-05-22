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Yılandan korktu mahalleyi ateşe verdi

Antalya Aksu'da bir kadın, evinin yakınında gördüğü yılan nedeniyle kurumuş otları yakmak istedi. Kontrolden çıkan ve evi saran alevleri itfaiye söndürdü.

İHA | 22.05.2018 - 15:20..
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Aksu ilçesi Güzelyurt Mahallesi 217. Sokak üzerinde iddiaya göre, G.D. isimli kadın evinin yakınında bulunan kurumuş otların arasında yılan gördü. Yılanların evine geleceğini düşünen kadın otları kontrollü şekilde yakmak istedi.

ALEVLER KONTROLDEN ÇIKTI

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın kontrolden çıktı. Evlerin etrafını saran yangını söndürmek için mahalleli seferber oldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Polis ekipleri ise mahalle sakinlerinin şikayeti üzerine yangını çıkardığı iddia edilen G.D.’yi gözaltına aldı. Polis merkezine götürülen kadının suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.

Yılandan korktu mahalleyi ateşe verdi



Yılandan korktu mahalleyi ateşe verdi

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