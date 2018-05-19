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Yılanı öldürmek isterken kendini vurdu

Mersin’de evinin balkonunda gördüğü yılanı av tüfeğiyle öldürmek isterken yaşamını yitiren 3 çocuk annesi Burcu Tere, toprağa verildi.

DHA | 19.05.2018 - 12:54..
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Mersin’in Anamur ilçesi Güngören Mahallesi'nde meydana gelen olayda, tek katlı müstakil evde oturan Burcu Tere, evinin balkonunda yılan gördü.

Dolaptaki av tüfeğini almak istediği sırada yanlışlıkla tetiğe bastığı ileri sürülen Burcu Tere, ağır yaralandı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kanlar içinde kalan genç kadını, yakınları hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere karşın Burcu Tere yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, otopsi sonrası Burcu Tere'nin cenazesi yakınlarına teslim edildi. Güvenlik güçleri, görgü tanıkları ve genç kadının yakınlarının ifadesini aldı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Göngören Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verilen Burcu Tere'nin yakınları güçlükle ayakta durdu.

Yılanı öldürmek isterken kendini vurdu



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