Yılanın ısırdığı işçi, hastanelik oldu

Yahyalı ilçesindeki tarlada bulunan, işçilerin kullanımı için yapılan prefabrik tek katlı yapıyı söken işçilerden 28 yaşındaki Yücel Altınoluk, bir yılan gördü.

YILAN SOL BACAĞINDAN ISIRDI VE KAÇTI

Altınoluk'un, eline geçirdiği sopayla uzaklaştırmaya çalıştığı yılan, birden üzerine atlayarak sol bacağından ısırdı ve kaçtı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Bir süre sonra fenalaşan Altınoluk'u arkadaşları otomobille Yahyalı Devlet Hastanesi'ne getirdi. İlk müdahalesi burada yapılan işçi, daha sonra ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.