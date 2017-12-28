Yılbaşı akşamı beden aklınızı kullanın

Uzmanlar, yeni yıla girmeden önce sağlık alanında dikkat edilmesi gereken konular hakkında uyarılarda bulundu. Konuyla ilgili konuşan Dr. Fevzi Özgönül, “Yeni yılın ilk sabahı dinlenmiş, dinç ve canlı kalkın. Tüm yıl öyle dinç yaşamak istiyorsanız, yılbaşı akşamından itibaren de beden aklınızı kullanmaya devam edin." dedi.

FAZLA YEMEK YORGUNLUK YAPABİLİR

Özgönül, “Bir söz vardır; alışverişe aç giderseniz, lüzumsuz birçok şey alırsınız. Aynı şekilde yılbaşı akşamı da yemeğe aç oturursanız, çok fazla yiyip akşam uyuyamazsınız ve sabah çok yorgun kalkarsınız. Bu yüzden yılbaşı akşamı eğer yemeğe gidecekseniz, önce hafif bir kahvaltılık yapmak uygundur. Akşamüstü içtiğimiz çay ve kahve yanında yılın son atıştırmalığı olarak arzu ettiğiniz her tür yiyeceği yiyebilirsiniz.” ifadelerini kullandı.

GECEYİ ÇORBA İLE SONLANDIRIN

Meyveyi akşam tüketmek yerine yanında yoğurt ile öğünde yemenin daha faydalı olduğunu kaydeden Dr. Özgönül, “Meyveyi akşam tercih ederseniz, gece rahat uyuyamazsınız. Akşam yemeğinde yılbaşı ritüellerinden ödün vermeyin, fakat aceleniz de olmasın. Ertesi gün baş ağrısız ve dinlenmiş olarak kalkmak istiyorsanız, acele yemeyin. Akşam zeytinyağlı yemekleri, etli yemekleri, hindiyi, iç pilavı, yoğurtlu mezeleri, çerezi serbestçe, çok aşırıya kaçmadan yemenizde bir sakınca yok. Çerez seçiminde mideyi rahatlatan beyaz leblebiden aralarda tüketmek aşırı yemek isteğini de frenleyecektir. Geceyi mümkünse bir çorba ile sonlandırmak, hem bütün gece yediğimiz yemeklerin daha kolay sindirilmesini hem de daha rahat uyumamızı sağlayacaktır. Çorba olarak işkembe, mercimek veya domates çorbası terciler arasında olabilir.” şeklinde konuştu.