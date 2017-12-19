Yılbaşı bileti satışlarında yoğunluk

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından her yıl yılbaşında yapılan Yılbaşı Özel Çekilişi için nefesler tutuldu.

Türkiye genelinde 38 milyon çeyrek, bir milyon 500 bin yarım ve 500 bin tam olmak üzere, yaklaşık 40 milyon adet basılan Milli Piyango biletlerinde, çekilişe 12 gün kala Isparta’daki satışlarda da yoğunluk yaşanıyor. Bu yıl yılbaşı biletleri ise çeyrek 15 TL, yarım 30 TL ve tam 60 TL’den satışa sunuluyor.

SATIŞLARIMIZ GÜZEL

Isparta’da 4 yıldır bilet satışı yaptığı dile getiren Milli Piyango Isparta 19’uncu Bayii Ercan Büfe Satış Görevlisi Hikmet Gönül, “İnsanlar bilet fiyatlarına alışık olduğu için bu sene hızlı çekiyor biletler. İdarelerde biletlerimiz tükenmek üzere. İnsanlar bilet satın almak için geldiklerinde ikramiyelerin kendilerine çıkmasını diliyorlar. Bu yüzden bilet talepleri biraz daha fazla. Güzel satışlarımız var, biletlerimiz bitmek üzere” dedi.

"İKRAMİYE ISPARTA'YI SEVDİ"

Bilet seçimi konusunda herhangi bir taktik olup olmadığı yönündeki soruyu da yanıtlayan Gönül, “Bilet seçimi konusunda bir uğur yok ama insanlar rastgele çekerek, farklı illerden gelen biletlerden seçim yaparak şanslarını deniyorlar. Bilet seçeneklerimiz fazla. Seri biletlerimiz var. İstanbul - İzmir - Ankara - Isparta biletleri var. Zaten Isparta’da son zamanlarda çok ikramiye çıktı. İkramiyeler Isparta’yı sevdi diyebiliriz. Bu yüzden çok geliyorlar” şeklinde konuştu.

"İKRAMİYE ÇIKARSA EV VE ARABA ALIRIZ"

Isparta’daki 19’uncu Milli Piyango Bayii’nden bilet satın alan bir çift ise ikramiyenin kendilerine çıkması halinde ev almak istediklerini söyledi; “Çıkarsa bir ev ve bir araba alırız. Kiracıyız çünkü kendimize ait bir ev alırız. Sonra da öncelikle kendi çevremizden başlamak üzere, garibanlara yardım ederiz. İki tane çeyrek bilet aldık. Şans işi zaten bu, taktiği yok. Çektik, artık gelirse. 2018 yılı herkes için hayırlı ve bereketli olsun.”