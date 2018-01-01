Yılbaşı eğlencesi kötü bitti: 4 yaralı

İzmir’in Torbalı ilçesinde, yılbaşını kutlamak için bir araya gelip gece geç saatlere kadar eğlenen dört arkadaş aynı odada uyudu.

Alınan bilgiye göre, elektrikli ısıtıcının devrilmesi sonucu yangın çıktı. Çevredeki komşular evden duman çıktığını görünce durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

1'İ AĞIR 4 KİŞİ YARALANDI

Olay yerine gelen ekipler, evin içinde bulunan gençleri dışarı çıkartmayı başardı. Biri ağır toplam dört kişi yaralandı. Ağır yaralanan 25 yaşındaki O.V. Bozyaka Devlet Hastanesine sevk edildi. O.V.’nin hayati tehlikesi devam ediyor.