Yılbaşı gecesi İstanbul'u 37 bin polis koruyacak

İstanbul Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, 31 Aralık Pazar gecesini 1 Ocak Pazartesi'ye bağlayacak gece için güvenlik toplantısı yaptı. Yapılan toplantıda, İstanbul sokaklarında görevde olacak polis sayısı da belirlendi.

37 BİN POLİS SOKAKTA OLACAK

Etkinliklerinin yapılacağı eğlence mekanları, meydanlar, tarihi ve turistik alanlar ile azınlıkların ibadethaneleri, toplanma alanları, ayin ve etkinlik yerleri, kilise ve sinagogların yanı sıra vatandaşların yoğun şekilde kullandıkları AVM, havalimanları, metro, marmaray ve metrobüs durakları, otogarlar ve tren garlarında gerekli emniyet ve trafik tedbirleri aldı.

İstanbul polisinin aldığı tedbirler kapsamında, 30 Aralık Cumartesi günü 15 bin polis, 31 Aralık Pazar günü ise 37 bin polis ve 117 zırhlı araçla göreve hazır olduğu öğrenildi.