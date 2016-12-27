Yılbaşı hindileri elde kaldı

Gaziantep’te yılbaşı için besledikleri hindileri satışa çıkaran pazarcılar hayal kırıklığı yaşadı.

SATIŞLAR BU YIL DAHA AZ

Hindilerini satamayan üreticiler, her geçen sene satışlarının daha da azaldığını söyledi. Hindi satıcıları işlerinin durgunluğunu piyasadaki ekonomik durgunluğa bağladı.

TAVUKLARA GÖRE DAHA FAZLA YEMLE BESLENİYORLAR

Hindilerin çok yem yediğini de hatırlatan hindi satıcısı Fadıl Karakurt, “Hindiler tavuklara göre daha fazla yem ile besleniyor. Durum böyle olunca fiyatlar da yükseliyor. Çünkü masrafı çok oluyor. Yaklaşık 16 yıldır bu işi yapıyorum. İşler her geçen yıl biraz daha azalıyor. Bu yılbaşı için getirdiğimiz hindileri satamadık. Satışlar istediğimiz düzeyde değil. Umudumuz satışlarımızın yılbaşına son günler kala artmasıdır" dedi.

Öte yandan üreticiler, ortalama 8 ila 9 kilo gelen hindi 150 TL’ye satarken, bu fiyatın geçen sene ise 125 TL olduğunu ifade etti.