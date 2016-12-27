taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
77.244
USD
3,5144
EURO
3,6710
ALTIN
128,77
PETR
55,0600

Yılbaşı hindileri elde kaldı

Gaziantep’te yılbaşı öncesi satışa çıkan hindiler elde kaldı.

İHA | 27.12.2016 - 10:23
  1. Haberler
  2. İç Haber

Gaziantep’te yılbaşı için besledikleri hindileri satışa çıkaran pazarcılar hayal kırıklığı yaşadı.

SATIŞLAR BU YIL DAHA AZ

Hindilerini satamayan üreticiler, her geçen sene satışlarının daha da azaldığını söyledi. Hindi satıcıları işlerinin durgunluğunu piyasadaki ekonomik durgunluğa bağladı.

Yılbaşı hindileri elde kaldı

TAVUKLARA GÖRE DAHA FAZLA YEMLE BESLENİYORLAR

Hindilerin çok yem yediğini de hatırlatan hindi satıcısı Fadıl Karakurt, “Hindiler tavuklara göre daha fazla yem ile besleniyor. Durum böyle olunca fiyatlar da yükseliyor. Çünkü masrafı çok oluyor. Yaklaşık 16 yıldır bu işi yapıyorum. İşler her geçen yıl biraz daha azalıyor. Bu yılbaşı için getirdiğimiz hindileri satamadık. Satışlar istediğimiz düzeyde değil. Umudumuz satışlarımızın yılbaşına son günler kala artmasıdır" dedi.

Öte yandan üreticiler, ortalama 8 ila 9 kilo gelen hindi 150 TL’ye satarken, bu fiyatın geçen sene ise 125 TL olduğunu ifade etti.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Başbakan'ın 15 Temmuz gecesi görüntüleri ortaya çıktı

Başbakan'ın 15 Temmuz gecesi görüntüleri ortaya çıktı

90
Trump çiftinden kilise ziyareti

Trump çiftinden kilise ziyareti

38
Amerikalı komutandan DEAŞ açıklaması

Amerikalı komutandan DEAŞ açıklaması

102
Putin: Dünyadaki çatışmaları çözemiyoruz

Putin: Dünyadaki çatışmaları çözemiyoruz

61
El Bab'a muhalif savaşçılar takviye ediliyor

El Bab'a muhalif savaşçılar takviye ediliyor

82
Motorlu taşıt vergisi açıklandı

Motorlu taşıt vergisi açıklandı

50
Trump'tan BM çıkışı

Trump'tan BM çıkışı

54
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM