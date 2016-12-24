Yılbaşı hindileri pislik içinde taşınırken yakalandı

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Havsa ilçesi yakınlarında yaptıkları yol emniyeti ve kontrol devriyesi sırasında G.A.'nın kullandığı aracı şüphe üzerine durdurdu.
200 HİNDİ ARAÇTA BULUNDU
Araçta yapılan aramada gıda hijyenine uygun olmayacak şekilde taşınan, kesilip temizlenmiş 200 hindi ele geçirildi.
Sürücü G.A., hakkında Havsa Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü'ne gönderilmek üzere tutanak düzenlenirken, el konulan hindiler gömülerek imha edildi.
YILBAŞI İÇİN LOKANTALARA SATILACAKTI
Hindilerin yaklaşan yılbaşı nedeniyle bazı lokantalara satılacağı öne sürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.