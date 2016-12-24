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Yılbaşı hindileri pislik içinde taşınırken yakalandı

Yılbaşı için lokantalara satılacak olan 200 hindi, bir aracın içinde pislik içinde ele geçirildi.

DHA | 24.12.2016 - 09:12
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Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Havsa ilçesi yakınlarında yaptıkları yol emniyeti ve kontrol devriyesi sırasında G.A.'nın kullandığı aracı şüphe üzerine durdurdu.

Yılbaşı hindileri pislik içinde taşınırken yakalandı

200 HİNDİ ARAÇTA BULUNDU

Araçta yapılan aramada gıda hijyenine uygun olmayacak şekilde taşınan, kesilip temizlenmiş 200 hindi ele geçirildi.

Sürücü G.A., hakkında Havsa Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü'ne gönderilmek üzere tutanak düzenlenirken, el konulan hindiler gömülerek imha edildi.

Yılbaşı hindileri pislik içinde taşınırken yakalandı

YILBAŞI İÇİN LOKANTALARA SATILACAKTI

Hindilerin yaklaşan yılbaşı nedeniyle bazı lokantalara satılacağı öne sürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yılbaşı hindileri pislik içinde taşınırken yakalandı

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