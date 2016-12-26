Yılbaşı hindileri satışa çıktı

Yılbaşı kutlamaları için hazırlık yapan vatandaşlar hindi pazarlarını ziyaret etmeye başladı. Hindi satıcıları ise iyi bir hindiyi nasıl seçebilecekleri konusunda vatandaşları uyardı.

90 İLE 120 TL ARASINDA FİYATLAR DEĞİŞİYOR

Vatandaşlara önerilerde bulunan satıcılar sağlıklı bir hindinin tüylerinin kırık olmaması gerektiğini söyledi. Ayrıca sağlıklı bir hindinin kanadının altının sarı olması gerektiğini vurgulayan hindi satıcıları, yılbaşına kadar müşterilerini bekleyecek. Hindilerin fiyatları ise 90 ile 120 TL arasında değişiyor.

SATIŞLAR DURGUN

Satışların bu sene durgun olduğunu belirten Mustafa Çelik, “Bu sene satışlar durgun, satamadık, bekliyoruz inşallah iyi olacak. Fiyatlar 90 TL’den başlıyor 120 TL’ye kadar iriliğine göre değişiyor” dedi.

Hindi alırken dikkat edilmesi gerekenleri belirten Ahmet Çelik, “ İyi bir hindiyi alırken bakılması gereken tüylerinin kırık olmaması düz olması ve kanadının altının sarı olması lazım” diye konuştu.