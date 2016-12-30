Yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu

Gaziantep ve Adana'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri sahte içki operasyonu düzenledi. Operasyonlarda çok sayıda sahte içki, etil alkol, kaçak sigara ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Gaziantep'in Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde belirlenen 6 ayrı adrese baskın yaptı. Büfe ve depo gibi adreslerde arama yapan ekipler, bin 747 şişe gümrük kaçağı içki, 419 litre etil alkol, 30 boş şişe ve bin 490 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Sahte içki ve kaçak sigaralara el koyan polis, B.A., S.A., B.K. ve B.A. isimli şüphelileri gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

1 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Adana'da düzenlenen operasyonda ise 4 bin 115 şişe sahte içki, 5 bin paket ise kaçak sigara ele geçildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde 29 Aralık 2016 tarihinde bir kişi yaşamını yitirdi.

Yapılan incelemede şahsın sahte içki kullandığı için öldüğü belirlendi. Bunun üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yılbaşı öncesi sahte içkinin piyasaya sürülmemesi için harekete geçti. Polis sahte içkilerin Mısır Çarşısı'nda satıldığını belirleyerek buraya operasyon yaptı.

Yapılan operasyonda 7 farklı depo ve iş yerinde 4 bin 115 sahte içki, 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Polis 2 şahsı da gözaltına aldı.

Gerçekleştirilen bu çalışmalar ile 980 bin liralık haksız kazanç ve vergi kaybının da önlendiği öğrenildi.