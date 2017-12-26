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Yılbaşında saldırı hazırlığındaki DEAŞ’lılar yakalandı

Adana’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda kendilerine ‘Yalnız kurt’ ismini veren yılbaşında eylem hazırlığında olan 2’si Suriyeli 12 kişi gözaltına alındı.

İHA | 26.12.2017 - 08:27..
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Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü (TEM) ekipleri, terör örgütü DEAŞ’ın Doğankent Mahallesi yapılanmasına yönelik şafak vakti operasyon gerçekleştirdi.

BASKIN DÜZENLENDİ

Düzenlenen operasyonda destek veren Özel Harekat timleri, duvarlardan atlayarak söz konusu evlere baskın düzenledi.

Yılbaşında saldırı hazırlığındaki DEAŞ’lılar yakalandı

KATLİAM PLANI

Operasyonda gözaltına alınan ve kendilerine ‘Yalnız kurt’ ismini veren, Avrupa’daki gibi arabalı, bıçaklı katliam yapma ihtimali olan 2’si Suriyeli 12 kişi gözaltına alındı.

SURİYE'YE ELEMAN TEMİN EDİYORLARDI

Gözaltına alınan zanlıları, yılbaşı için eylem planladıkları ve Suriye’ye eleman temin ettikleri öğrenilirken çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar arasında Doğankent Mahallesi yapılanmasının sözde emiri M.A’ın olduğu öğrenildi. Zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin arından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Yılbaşında saldırı hazırlığındaki DEAŞ’lılar yakalandı



Yılbaşında saldırı hazırlığındaki DEAŞ’lılar yakalandı



Yılbaşında saldırı hazırlığındaki DEAŞ’lılar yakalandı



Yılbaşında saldırı hazırlığındaki DEAŞ’lılar yakalandı



Yılbaşında saldırı hazırlığındaki DEAŞ’lılar yakalandı



Yılbaşında saldırı hazırlığındaki DEAŞ’lılar yakalandı



Yılbaşında saldırı hazırlığındaki DEAŞ’lılar yakalandı



Yılbaşında saldırı hazırlığındaki DEAŞ’lılar yakalandı

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