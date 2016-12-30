Yılbaşında terör ihtimaline karşı millet teyakkuzda

Terör örgütlerinden gelebilecek olası saldırılara karşılık vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alışveriş merkezlerinde, otogar ve toplu taşıma araçlarına ait istasyonlarda, kamuoyunun yoğun ilgisinin bulunduğu ve kutlamaların gerçekleştirildiği meydan ve alanlar ile eğlence yerlerinde tüm emniyet tedbirleri alındı.

TEDBİRLER ÜST SEVİYEDE

Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alışveriş merkezlerinde, otogar ve toplu taşıma araçlarına ait istasyonlarda, kamuoyunun yoğun ilgisinin bulunduğu ve kutlamaların gerçekleştirildiği meydan ve alanlar ile eğlence yerlerinde, güvenlik birimlerince tüm emniyet tedbirleri alınacak ve istihbarata azami önem verilecek.

İl Sağlık Müdürlüğünce ve İstanbul Anadolu Güney, İstanbul Anadolu Kuzey, İstanbul Bakırköy, İstanbul Beyoğlu, İstanbul Çekmece, İstanbul Fatih Kamu Hastaneleri Birliklerince; sağlık kurumlarında yeteri kadar personel görevlendirilerek acil servis hizmetleri de dahil olmak üzere eksiksiz sağlık hizmeti verilmesi sağlanacak.

TÜM BİRİMLER NÖBETTE

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığınca (İtfaiye Daire Başkanlığı) yangın ve benzeri tehlikelere karşı her türlü hazırlık yapılacak ve teyakkuz halinde bulunulacak.

Belediye, Emniyet ve Jandarma personelince Yılbaşı nedeniyle görevlerin aksamaması için her türlü tedbir alınarak, nöbet hizmetleri aksatılmadan yürütülecek.

Trafik, belediye zabıta ve vergi denetim elemanları ekipler halinde denetim ve kontrollerini etkin bir şekilde gerçekleştirecek.

Telefon arızaları ile elektrik, su, doğalgaz kesinti ve arızalarına karşı ilgili kurumlarca gerekli önlemler alınacak.

KAMYONLARA YASAK GELDİ

Öte yandan İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Yılbaşı tedbirleri ile alakalı herhangi bir olumsuzluğa meydan vermemek için Sarıyer, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Bakırköy ve Kadıköy ilçelerinde 31 Aralık Cumartesi günü sabah saat 08.00'den 1 Ocak Pazar günü sabah 08.00'e kadar kamyon, TIR, beton mikseri gibi ağır tonajlı araçların girişi yasakladı.

RUS ELÇİ SUİKASTI

Ayrıca, FETÖ’nün Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrei Karlov’a yönelik suikastının ardından yeni hedefinin yılbaşı kutlamaları olacağı iddiaları üzerine millet de teyakkuza geçti.

Kapatılan, FETÖ'ye ait Samanyolu TV'nin "Nizama Adanmış Hayatlar" dizisinde Rus Büyükelçi Karlov'a düzenlenen suikastin bire bir aynısının sahnelendiği görülmüştü.

NOEL BABA KILIĞINDA TERÖRİST

Aynı dizinin bir sonraki bölümünde ise Noel Baba kılığındaki teröristlerin içine bomba yerleştirdikleri hediyeleri çocuklara dağıtması da dikkatleri yılbaşı gecesine çevirdi.

ARANACAK NUMARALAR

Vatandaşlar acil durumlarda, ya da şüpheli herhangi bir durumda 110 İtfaiye, 112 İlk Yardım ve Acil Sağlık, 122 AFAD Çağrı Merkezi, 153 İBB Beyaz Masa, 155 Polis İmdat, 156 Jandarma İmdat, 158 Sahil Güvenlik hatlarını arayabilecek.