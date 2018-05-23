Yılbaşından bu yana 34 üst düzey terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığınca, yılbaşından bu yana, terörden arananlar listesinin 5’i kırmızı, 4’ü mavi, 3’ü yeşil, 2’si turuncu, 13’ü gri, 7’si beyaz kategorisinde olmak üzere 34 üst düzey teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
DÜN ÖLDÜRÜLENLERDEN BİRİ GRİ KATEGORİDE
İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan son dakika açıklamasında “Dün Siirt’e gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristen biri sözde Siirt Deştova Gücü Sorumlusu "Gri Kategori"de yer alan “Kendal” kod adlı ‘Adnan Çelik’ ölü olarak ele geçirildi.” denildi.