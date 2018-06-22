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Yıldırım 105 keçiyi telef etti

Manisa Kırkağaç ilçesinde, sürüdeki 105 keçi, yıldırım düşmesi sonucu telef oldu.

DHA | 22.06.2018 - 20:05..
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Kırkağaç'ın kırsal Çiftlik Mahallesi'nde yaşayan çoban İsmail Koç, dün saat 18.30 sıralarında, sürüsünü otlatmaya götürdü.

YILDIRIM CAN ALDI

Bir süre sonra sağanak etkili olurken, büyük gürültüyle yıldırım düştü. Koç'un sürüsündeki 105 keçi, yıldırım düşmesi sonucu telef oldu. Koç, durumu jandarmaya ve Kırkağaç İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne bildirdi.

Yıldırım düşmesi sonucu sürüsündeki hayvanların telef olmasının üzüntüsünü yaşadığını belirten İsmail Koç, "Canıma bir şey olmaması tek tesellim oldu" dedi.

Yıldırım 105 keçiyi telef etti

Yıldırım 105 keçiyi telef etti

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